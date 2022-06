Aereo militare Usa precipita con 5 persone a bordo in California

Un Marine Corps MV-22 Osprey decolla durante un corso di raid aereo anfibio al campo base del Corpo dei Marines di Pendleton, in California. Foto – Notizie NBC / Nicolas Atehortua / Marines statunitensi

LOS ANGELES (Reuters) – Un aereo militare Usa con cinque marines a bordo si è schiantato mercoledì nel sud della California, ha detto un portavoce.

Non sono state segnalate vittime, ma i militari hanno negato le notizie secondo cui l’aereo trasportava materiale radioattivo quando si è schiantato vicino a Glamis, a 20 miglia (35 km) dal confine messicano.

“Possiamo confermare che un aereo del 3D Naval Aircraft Wing si è schiantato vicino a Glamis”, ha detto un portavoce all’AFP.

“C’erano cinque marines a bordo e stiamo aspettando la conferma dello stato di tutti i membri dell’equipaggio.

“Sono sul posto medici militari e civili. Contrariamente alle voci sui social media, non c’erano materiali nucleari a bordo”.

