I ministri degli Esteri egiziano e tanzaniano guardano a nuovi orizzonti di cooperazione – Farnesina – Egitto

Shoukry e Mulamula hanno tenuto una conferenza stampa congiunta dopo il loro incontro.

Shoukry ha indicato che l’incontro ha affrontato tutti gli aspetti della cooperazione sul fronte economico e politico.

Mulamula, arrivata oggi nella capitale egiziana, aveva tenuto un incontro in precedenza con il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, in cui ha trasmesso un messaggio del presidente tanzaniano Samia Hassan a conferma della volontà politica della Tanzania di far avanzare le relazioni con l’Egitto e promuovere l’azione africana congiunta . Shukry ha detto alla conferenza.

L’alto diplomatico egiziano ha affermato che Sisi ha affermato la volontà dell’Egitto di rafforzare le relazioni con la Tanzania e le sue direttive per accelerare la convocazione del comitato egiziano-tanzaniano nella capitale della Tanzania, Dar es Salaam.

Ha aggiunto che l’incontro di Shoukry con il suo omologo tanzaniano ha visto uno scambio di opinioni su una serie di questioni regionali di interesse comune, tra cui la questione palestinese e la situazione in Siria e Libia.

Shoukry ha sottolineato che l’incontro ha affrontato i modi per affrontare l’ideologia estremista e raggiungere la stabilità nella regione del Sahel e del Sahara.

Shoukry Malamula ha anche elogiato le relazioni radicate tra Egitto e Tanzania in vari campi.

Shoukry ha sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione nel commercio e nel turismo, soprattutto perché i due paesi godono di grandi potenzialità, alla luce delle consolidate relazioni egiziano-tanzaniane.

Egitto e Tanzania hanno firmato una serie di memorandum d’intesa in diverse aree, tra cui istruzione e sport, durante la visita del presidente tanzaniano Samia Hassan al Cairo nel novembre 2021.

Mulamula ha affermato che la sua visita sottolinea l’impegno della Tanzania a continuare ad attuare i progetti esistenti, in particolare in Progetto idroelettrico Julius Nyerere (JNHPP) situato nel distretto di Morogoro sul fiume Rufiji in Tanzania.

Il progetto, che risale al 2017, è attuato da un consorzio di società egiziane sotto la supervisione del governo egiziano. La diga dovrebbe essere completata entro il 2022 per fornire energia pulita a oltre 60 milioni di tanzaniani e per controllare il flusso d’acqua durante le inondazioni.

Mulamula ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno dell’Egitto al suo Paese in diversi settori, tra cui la salute, citando l’invio di medici egiziani negli ospedali della Tanzania, oltre a offrire programmi e borse di studio nei settori dell’elettricità e dell’ingegneria.

Mulamula ha osservato che circa 170 tanzaniani studiano nelle università egiziane, mentre alcuni tanzaniani studiano lo swahili in Egitto.

Malamula ha anche affermato di aver studiato i modi di Shukri per esplorare nuovi orizzonti per la cooperazione in agricoltura e allevamento.

COP27, Africa

Il ministro tanzaniano ha elogiato l’ospitalità egiziana della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), che si terrà a Sharm El-Sheikh il prossimo novembre.

Shoukry, che è anche il presidente designato della COP27, ha affermato che l’evento mira a rispettare gli impegni precedentemente assunti per aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli africani.

Shoukry ha sottolineato che l’Africa è la meno responsabile della perturbazione climatica, ma è tra le prime e le peggiori sofferenze.

L’alto diplomatico egiziano ha indicato che i paesi africani hanno bisogno di sostegno per essere in grado di realizzare una transizione equa verso nuove energie rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio, nonché adattarsi agli effetti dannosi di questo fenomeno, che includono l’aumento delle temperature, la desertificazione, la scarsità d’acqua e movimento umano.

