4 viaggi invernali in Europa con clima caldo

Uzès, Francia

Il sud della Francia è pieno di uliveti, campi di lavanda e città medievali. Aggiungete a ciò il mite clima mediterraneo e la Provenza—la regione costiera sud-orientale della Francia— è la destinazione ideale per la stagione calda. Uzès è un'affascinante città a nord-ovest di Marsiglia ma senza il trambusto o la folla di quella città. “I francesi fanno un buon lavoro in fatto di cibo e vino, e gli Oasis non fanno eccezione”, afferma Paul. I mercati artigianali presentano venditori di frutta e verdura fresca, venditori di formaggio e altro ancora. Le strette strade acciottolate e le strade tortuose risalgono all'occupazione romana nel I secolo. Famosa per le sue antiche rovine, l'architettura e l'arte conservate, Uzès era anche il punto di partenza dell'acquedotto romano lungo 52 chilometri nella valle dell'Ur che trasportava l'acqua da Uzès a Nîmes. I visitatori possono ammirare l'abilità ingegneristica del Pont du Gard, le rovine di un acquedotto che trasportava l'acqua per cinque secoli. Mentre sei lì, esplora le città vicine, tra cui Nîmes, famosa per il suo anfiteatro romano. I viaggiatori avventurosi possono scegliere di pedalare, poiché le strade pittoresche favoriscono il ciclismo tutto l'anno. E non devi preoccuparti di essere abbastanza in forma per pedalare. “Lì le biciclette elettriche sono molto popolari, il che rende relativamente facile viaggiare su e giù per le colline”, afferma Paul.

Le barche costeggiano un molo a Opatija, in Croazia, lungo il Mare Adriatico. Paco Calvino/Getty

Abbazia, Croazia

Wanda S. dice: Radite, fondatore di Visitcroatia.com, afferma che questa città sul mare Adriatico attira gli europei per la sua aria e acqua salubri da più di un secolo. “Era il parco giochi dell'Europa prima che la Costa Azzurra diventasse molto popolare.” Puoi passeggiare sul Lungomare, una passeggiata lunga circa 7 miglia che collega Abbazia con altri villaggi di pescatori costieri. Il Lungomare, completato nel 1911, esemplifica la reputazione di Abbazia come rifugio della fine del XIX secolo mentre si snoda attraverso rigogliosi boschetti di querce e alloro. Radeti dice che gli oli estratti dalla magnolia e dall'alloro profumano l'aria tutto l'anno. Le pasticcerie croate abbondano e in inverno le ostriche sono una prelibatezza locale. Oltre alla bellezza naturale e artificiale, i visitatori di Abbazia durante l'inverno — e della Croazia in generale — rimarranno stupiti dalla luce riflessa sull'acqua e sulle scogliere. “La chiamiamo 'illuminazione' ed è così bella”, dice Radite. Sebbene la Croazia abbia visto un aumento del turismo negli ultimi anni, i numeri sono in ritardo rispetto ad altre destinazioni europee, il che significa che i visitatori invernali avranno ampie opportunità di sperimentare l’autentica ospitalità croata.