BioNTech’in kurucu ortağı Türeci: Aşıların patent haklarının kaldırılması kötü bir fikir

49 minuti ago Allegria Manna

Covid-19 aşısı üreten BioNTech’in baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılmasının ‘kötü bir fikir’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin ABD’nin önerisini görüşmeye istekli olduğunu söylemişti.

CNN International’a konuşan Dr. Türeci, ‘patentlerin, aşılarının üretimi için sınırlayıcı faktör olmadığını’ ifade ederek şunları kaydetti:

“Aşı üretiminde bir dizi önemli faktör vardır. Örneğin, üretim sürecimiz, aşının etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için hepsinin doğru bir şekilde yürütülmesi gereken 50 binden fazla adım içerir. Deneyimli personel, özel tesisler, hammaddelere erişim gerektirir.

Bunun yerine, aşı üreticileri için yasal, idari ve organizasyonel çözümler sağlamak daha önemlidir. Bir patent feragatnamesi önümüzdeki 12 ay içinde hazır olacak dozların sayısını artırmayacak. Muhtemelen üretimdeki kaosu artıracaktır.”

Almanya da karşı çıktı

Almanya’nın, ABD yönetiminin aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü, Süddeutsche Zeitung gazetesine, fikri mülkiyet haklarının korunmasının ‘yenilik kaynağı olduğunu ve gelecekte böyle kalması gerektiğini’ ifade etti.

‘Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu’ vurgulayan sözcü, “Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

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