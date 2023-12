Stanno arrivando un fiume di soldi per estromettere Lauren Boebert dal Congresso

Bill Clark/Getty Images

Lauren Boebert era sul punto di essere estromessa nel 2022 da Adam Frisch, un democratico candidatosi nuovamente nel 2024.

Ha raccolto più fondi di tutti i membri del Congresso tranne due, e più di qualsiasi membro non in carica.

Jeff Hurd, il principale rivale di Boebert, riceve denaro e sostegno dai leader del Partito Repubblicano.

Lauren Boebert dovrà affrontare una lotta per la rielezione brutale e molto costosa nel 2024.

Adam Frisch, il principale sfidante democratico della deputata repubblicana per il terzo distretto del Colorado, ha raccolto quantità sorprendenti di denaro per la campagna elettorale.

Secondo la Commissione elettorale federale, la campagna di Fresh ha raccolto finora più di 7,7 milioni di dollari, rendendolo uno dei migliori raccoglitori di fondi nelle gare per la Camera del 2024. La giornalista del tempo Minnie Raker Questo è sufficiente per posizionarlo dietro al rappresentante repubblicano Kevin McCarthy e al leader democratico Hakeem Jeffries nel totale dei soldi raccolti.

Frisch è arrivato vicino a spodestare Boebert nel 2022, perdendo soli 546 voti in quello che era considerato un distretto repubblicano sicuro. Questa esibizione elettorale è avvenuta prima di una serie di controversie che hanno reso Boebert una delle preferite dei tabloid, incluso uno scandalo quest'estate quando è stata cacciata da un teatro di Denver dopo aver svapato e molestato il suo appuntamento durante una proiezione di “Beetlejuice”.

Boebert ha raccolto 2,4 milioni di dollari per la sua campagna in questo ciclo. Il divario finanziario diventa ancora più evidente se si confrontano i totali solo del terzo trimestre, dal 1 luglio al 30 settembre, l’ultimo periodo di riferimento disponibile dalla Commissione elettorale federale: Fresh ha incassato 3,4 milioni di dollari, mentre Boebert è riuscita a raccogliere solo 854.000 dollari.

C'è la possibilità che la raccolta fondi di Frisch non venga utilizzata contro Boebert. Alle primarie deve affrontare una sfida importante da parte dell'avvocato repubblicano Jeff Hurd, che ha raccolto più di 412.000 dollari nel terzo trimestre, nonostante abbia lanciato la sua campagna solo ad agosto.

Anche Hurd ha avuto un grande successo Approvazioni da parte degli intermediari del potere nel Partito repubblicano del Colorado – incluso l’ex governatore Bill Owens – con alcuni che sostengono che Hurd darebbe al GOP maggiori possibilità di mantenere un seggio alla Camera in un distretto congressuale che Donald Trump ha vinto per 6 punti nel 2020.

Boebert ha trascorso l'autunno e l'inizio dell'inverno cercando di ricucire i rapporti in Colorado, scusandosi con i suoi elettori e persino offrendo un ramoscello d'ulivo ai media locali che aveva precedentemente infiammato.

Ha inoltre approvato il suo primo disegno di legge al Congresso da quando è entrato nel 2020, il Pueblo Jobs Act, che È descritto come portare 1.000 posti di lavoro in Colorado.

Ma con il Colorado tornato sotto i riflettori nazionali grazie alla Corte Suprema Una decisione per impedire a Trump di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 , Boebert probabilmente tornerà nella mischia come devoto lealista del MAGA. Il suo avversario avrà milioni di dollari per trarre profitto da eventuali errori commessi lungo il percorso.

Correzione: 26 dicembre 2023 – Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente il giornalista del TIME. È un Minnie Raker, non un Meme Raker. Ha anche sbagliato il nome della fattura di Boebert. È il Pueblo Jobs Act, non il Pueblo Jones Act.

