Snowman, lo studio dietro Alto’s Adventure, ha rilasciato il gioco di suite Laya’s Horizon in esclusiva con Netflix

Crediti immagine: pupazzo di neve

pupazzo di neveLo studio di gioco mobile dietro Alto’s Adventure e Alto’s Odyssey ha lanciato il suo ultimo titolo, Laya’s Horizon, esclusivamente con Netflix. Il gioco della tuta alare vede i giocatori padroneggiare l’arte del volo, immergersi nelle montagne, attraversare foreste e planare sui fiumi per sbloccare nuove abilità mentre esplorano un mondo vasto e pacifico. Laya’s Horizon è ora disponibile su iOS E Android attraverso Giochi Netflix.

Il CEO e fondatore di Snowman Ryan Cash ha dichiarato a TechCrunch in un’intervista che lo studio ha iniziato a lavorare su Laya’s Horizon a maggio 2018. Snowman è entusiasta di creare giochi che consentano ai giocatori di fuggire in un posto meraviglioso, di solito nella natura, dove possono entrare nello zen, disse Cash. regione.

“L’idea per il gioco era qualcosa a cui pensavamo da molto tempo”, ha detto Cash. “Penso che tutti i membri del team abbiano la propria ispirazione che portano al gioco, ma per me sono cresciuto affascinato dagli aerei. Volare è sempre stata una parte importante della mia vita, ma ho anche sempre sognato di volare come quasi tutti kid fa Se facciamo bene il nostro lavoro, possiamo “Ha dato alle persone la possibilità di capire come potrebbe essere volare. Volevamo rendere qualcosa accessibile e accessibile alle persone in ogni momento.”

Lo studio vede Laya’s Horizon come il suo gioco più ambizioso. I precedenti giochi di Snowman, tra cui Alto’s Adventure, sono stati generati proceduralmente, mentre Laya’s Horizon è stato realizzato a mano. Cash ha notato che ogni albero che vedi nel gioco è stato inserito da qualcuno del team dello studio.

Jason Medeiros, lead designer e sviluppatore dello studio, ha dichiarato a TechCrunch che i giocatori noteranno una differenza nel gameplay confrontando Laya’s Horizon con altri titoli di Snowman, poiché porta i giocatori nella terza dimensione. I giocatori devono prendere decisioni in merito alla possibilità di infilarsi tra spazi ristretti o aggirare gli alberi. Medeiros ha affermato che i giocatori noteranno di avere un ottimo controllo sul proprio personaggio in Laya’s Horizon.

“Spero che i giocatori si divertano allo stesso modo di quando erano bambini e andavano in bicicletta con i loro amici nel loro quartiere”, ha detto Medeiros. “Abbiamo catturato quell’avventura e quella sensazione di spirito libero che provavo quando ero giovane. È un po’ più estremo e si vola, ma è un mondo amichevole quello che abbiamo costruito. Ci sono così tanti segreti da scoprire e così tante cose fare, proprio come si sperava. Essere nel tuo quartiere quando sarai più grande.”

Il lancio di oggi non è la prima volta che Snowman pubblica un gioco esclusivamente con Netflix. Lo scorso settembre, lo studio ha debuttato con il platform a scorrimento verticale Lucky Luna tramite Netflix Games. Alla domanda sulla collaborazione in corso di Snowman con Netflix, Cash ha detto che Snowman è entusiasta di lavorare con il gigante dello streaming per “molti, molti anni a venire”.

Netflix ha recentemente rivelato di avere 40 giochi in uscita quest’anno e 70 in fase di sviluppo con i suoi partner. Il servizio di streaming ha anche 16 giochi che sono attualmente in fase di sviluppo da studi di gioco interni. Il servizio di streaming ha annunciato all’inizio di quest’anno che porterà il franchise di Monument Valley di Ustwo sulla sua piattaforma, a partire da Monument Valley 1 e Monument Valley 2, con altri in arrivo. Netflix ha lanciato i giochi nel novembre 2021 e da allora ha rilasciato oltre 55 titoli.