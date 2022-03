Lo smartphone Oppo demo da 240 W carica il telefono in 9 minuti

Esattamente quanto velocemente hai bisogno per caricare il tuo smartphone? Oppo è configurato nuovi record per le velocità di ricarica degli smartphone, sia per smartphone commerciali che in ambiente di laboratorio.

I titoli di oggi sono l’azienda incredibilmente veloce Modello di ricarica “SUPERVOOC” da 240W, che può alimentare una batteria per smartphone da 4.500 mAh al 100 percento in nove minuti e raggiungere il 50 percento in soli tre minuti e mezzo. È l’uno per cento ogni quattro o cinque secondi di tempo di ricarica. Il prototipo di Oppo portato al Mobile World Congress ha una lettura della batteria che va a due cifre decimalicosì puoi vedere quei numeri davvero volare verso l’alto.

I 240 W sono solo per un telefono prototipo e non c’è nulla che questi tipi di velocità di ricarica possano fare per la batteria dopo alcuni cicli di ricarica. Per una velocità che rende Oppo pronto per essere commercializzato pur bilanciando la longevità della batteria, annuncia anche un piano di ricarica da 150 W che porterà sui telefoni quest’anno, incluso uno della società sorella di Oppo OnePlus BBK. (Il OnePlus 10 Pro, lanciato all’inizio di quest’anno in Cina, arriva a 80 W.)

Tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 150W di OppoIn grado di caricare una batteria da 4.500 mAh dall’1% al 50% in 5 minuti e fino al 100% in 15 minuti”, ha scritto la società.

L’azienda afferma che può farlo senza distruggere la batteria, grazie al “Battery Health Engine (BHE)”. Oppo afferma di aver costruito un “chip di gestione della batteria dedicato” per monitorare il calore e altri fattori di salute, insieme a una nuova batteria. Oppo afferma: “Il Battery Health Engine è in grado di mantenere la batteria all’80% della sua capacità originale dopo un massimo di 1.600 cicli di carica, raddoppiando efficacemente la durata delle batterie secondo gli attuali standard del settore (mantenere la batteria all’80% della sua capacità originale dopo Fino a 800 cicli di ricarica).” Ci vorrebbero quattro anni per caricare il telefono ogni giorno per raggiungere 1.600 cicli.

Come abbiamo detto in quasi tutte le recensioni di OnePlus, questi sistemi di ricarica rapida sono le migliori funzionalità a disposizione degli smartphone ultimamente. Quando puoi collegare il telefono per alcuni minuti per ottenere un sacco di carica, cambia il comportamento dell’utente e rende la ricarica notturna un ricordo del passato. Oppo, OnePlus e Xiaomi lo fanno da circa quattro anni e tutto ciò che Google e Samsung hanno fatto è stato rispondere a inizia a barare essi La potenza del caricabatterie Per farlo sembrare più veloce di quanto non sia in realtà. Sarebbe bello se il resto del settore potesse recuperare il ritardo, ma Oppo osserva anche di aver già ottenuto più di 1.300 brevetti per le sue tecnologie di ricarica.

