Samsung fa come Apple CURVED.de

Galaxy S22 trio completato: dopo dem S22 Ultra e S22 + Ora possiamo vedere il modulo standard in primo piano. Per vedere i cambiamenti rispetto al modello attuale, bisogna guardare con attenzione. Lo sappiamo già da Apple e dalla serie iPhone 13.

Anche se sei armato di lente d’ingrandimento, potresti perderti le innovazioni ottiche. Come puoi vedere nel video sopra questo articolo, sembra che il produttore stia dando al Galaxy S22 quasi lo stesso design dell’S21. Dopotutto: le dimensioni sembrano cambiare. Da 151,7 x 71,2 x 7,9 mm a 146 x 70,5 x 7,6 mm. Quindi è un analogo dell’iPhone 13 mini? Non giusto. Secondo Zouton, lo schermo dovrebbe ridursi da 6,2 pollici di diametro a circa 6 pollici. Mentre l’S21 è leggermente più grande dell’iPhone 13 (6,1 pollici), il Galaxy S22 sarà più piccolo di un tocco. Le immagini e le informazioni pubblicate provengono dall’esperto di perdite altamente affidabile Steve Hammerstoffer.

Se non è rotto, non aggiustarlo?

Il fatto che Samsung stia riciclando il design del precedente modello Galaxy 22 è da un lato un po’ deludente, soprattutto alla luce di questo sollevato dalle aspettative. Simile ai modelli iPhone 13, d’altra parte, non è nemmeno la notizia peggiore. Dopotutto, il Galaxy S21 può certamente essere visto – da retro in plastica Lontano da questo. E se guardi da vicino, puoi vedere almeno piccoli cambiamenti: sembra che il modulo della fotocamera non si adatti più all’inquadratura. Questo è un miglioramento? Diciamo una questione di gusti.

Il piccolo ed evidente miglioramento dovrebbe interessare il bordo dello schermo: per la prima volta in assoluto su uno smartphone Samsung, è probabile che sia ugualmente sottile su tutti i lati. Finora, Apple e Google sono gli unici produttori che sono riusciti a farlo. La maggior parte degli smartphone Android ha una cornice leggermente più ampia nella parte inferiore.

Galaxy S22: uscita fino al 2021?

Ancora una volta, le immagini dei modelli Galaxy S inediti sono trapelate prima del lancio ufficiale. Quanto tempo prima non è attualmente chiaro. Perché non esiste ancora una data di rilascio o di lancio. Ma ci sono alcune indicazioni che Samsung introdurrà i telefoni Galaxy S22, Galaxy S22 + e Galaxy S22 Ultra quest’anno. Ad ogni modo, le voci persistono e un noto leaker presume fermamente che il lancio Si terrà il prossimo dicembre.