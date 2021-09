Modifica le misure di sicurezza per i prestiti pre-approvvigionati

Il Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA) ha emesso un nuovo regolamento che Banche e istituzioni finanziarie Per “verificare in modo affidabile” l’identità dei suoi utenti quando danno Credito pre-approvato.

L’inasprimento delle procedure è un sollievo per gli utenti: è una risposta alla massiccia quantità di frodi Sfruttamento della struttura attraverso il quale può essere attuato un prestito pre-approvato

Fino ad ora, questi crediti ti hanno permesso di prendere in prestito denaro da un istituto finanziario con pochi clic e senza che ti venissero richiesti dati per verificare la tua identità. Questo è estremamente pericoloso: quando un conto bancario viene violato, i criminali informatici possono implementare il credito e portare i soldi su un altro account, generando un debito verso l’utente per denaro che non solo non è mai stato richiesto, ma è stato rubato.

A causa di questo problema, il BCRA è stato rilasciato questo venerdì Chiama “A” 7370, che stabilisce i “requisiti minimi di gestione, attuazione e controllo relativi alle tecnologie dell’informazione” per gli istituti finanziari.

Procedure in contatto n. 7370. Foto Marcelo Carroll

Lì, il BCRA obbliga le banche a verificare “in modo affidabile” l’identità della persona che richiede il prestito precontatto: con Questionario Per verificare l’identità, fornire a documento ufficiale o con Autenticazione a due fattori (identificazione positiva).

Inoltre, “Le entità dovranno Pre-controllare il risultato del processo di monitoraggio e controlloCome minimo, i punti di contatto a cui fa riferimento l’utente dei servizi finanziari dovrebbero essere Non è stato modificato di recenteQuesto per essere a conoscenza di possibili modifiche da parte dei criminali informatici in caso di possibile hack dell’account.

Dopodiché le banche dovranno dichiarare apertamente che il prestito è stato eseguito: “L’ente deve informarti -Attraverso alcuni punti di contatto disponibili- Quel credito è approvato E che se non ci sono obiezioni, l’importo sarà accreditato sul tuo conto a partire dai prossimi due giorni lavorativi”, secondo il regolamento.

Questo punto è essenziale: Durante la quarantena si sono diffusi sui social casi di utenti che hanno affermato che le banche li hanno chiamati per informarli di avere debiti in cambio di un prestito da loro richiesto. In generale, si trattava di questo tipo di prestito.

In questo modo l’attuazione di un prestito precontatto richiederà una serie di accorgimenti a tutela dell’utente, che in precedenza era molto vulnerabile alle truffe quasi senza nemmeno accorgersene.

Credito pre-approvato, un’opzione molto rischiosa offerta dalle banche

I crediti pre-approvati possono essere gestiti da Online Banking. Archivio fotografico Claren

Il caso che ha spinto la lista è stato La multa di 10 milioni inflitta dalla BCRA a Santander e BBVA di Non proteggere i tuoi clienti In caso di frode con questo tipo di prestito.

All’epoca, la BCRA ha rilasciato una dichiarazione informando che avrebbe collaborato con il Dipartimento della sicurezza interna “per prevenire le frodi e le frodi bancarie”.

I crediti pre-approvati sono concessi nelle banche in base al comportamento finanziario dei clienti: le loro spese, pagamenti e Tutto il tracciamento che rimane quando si lavora tramite Internet Banking Fornisce informazioni alle entità finanziarie per fornire una somma di denaro disponibile per l’uso.

Il problema è che a causa della facilità con cui vengono eseguiti, i criminali informatici hanno trovato in questo prodotto un luogo ideale per rubare denaro, rendendolo uno dei loro trucchi preferiti fin dall’inizio del gioco. pandemia dal Coronavirus.

Secondo i dati del Ministero del Commercio interno, sono aumentate le denunce di questo tipo di credito 286% su base annua, se si tiene conto dei primi quadrimestri (gennaio-aprile) del 2020 e del 2021. Solo i primi quattro mesi di quest’anno c’è stato Sono stati segnalati 1.312 casi.

Questi tipi di truffe sono in linea con le statistiche e la crescita del crimine informatico durante la pandemia. Confrontando marzo 2019 con marzo 2020 e marzo 2020 con marzo 2021, siamo passati da 2.581 reclami a un totale di 14.583 reclami. L’incremento, in termini percentuali, corrisponde a a 465%”, Certo Clarion Procuratore federale Horacio Azulin, da L’Unità di Finanza Pubblica specializzata in cybercrime, Soprattutto da questo metodo che Una rassegna delle truffe informatiche più comuni del 2021.

Per questi motivi, nel testo, la BCRA obbliga anche gli enti a “Formazione di un comitato per le tecnologie dell’informazione È composto da almeno un membro del consiglio di amministrazione o autorità equivalente e dal capo del dipartimento IT e sistemi”, hanno spiegato.

Le nuove misure sono in linea con l’affermazione secondo cui la Computer Security Community (InfoSec) è un requisito da molto tempo.