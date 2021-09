Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe offrire un design simile a Galaxy Note e supporto S Pen

Samsung Si dice che stia sviluppando l’imminente ammiraglia della serie S; S22 Ultra con l’aggiunta della S Pen che in passato era un pilastro dei dispositivi della serie Note. La società ha lanciato per la prima volta la S Pen per la serie Galaxy S diversa dalla serie Note quest’anno.

Secondo un rapporto di Samsung Leaker Mondo di ghiaccio e pubblicazione Galaxy ClubIl prossimo Galaxy S22 Ultra arriverà con bordi squadrati come quello che abbiamo visto dalla serie Note di punta dell’azienda in passato.

I rendering trapelati dell’S22 Ultra sembrano indicare che potrebbe avere una serie di note come il design (fonte immagine: OnLeaks)

Inoltre, online sono trapelati anche i rendering di quello che sembra essere il Galaxy S22 Ultra OnLeaks. Il dispositivo sembra avere l’aspetto che ci si aspetta da un dispositivo della serie Galaxy Note. Sembra un dispositivo quadrato con un fondo piatto, come Galaxy Note 20 Ultra.

I render indicano anche che lo smartphone avrà un silo visibile per la S Pen sul retro del dispositivo. Si dice che potrebbe contenere un display S AMOLED curvo da 6,8 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento.

Secondo i rendering, lo smartphone sembra avere una protuberanza della fotocamera dalla forma strana che sembra essere meno evidente di quella attuale. Il Samsung S22 Ultra dovrebbe avere una configurazione a quattro fotocamere con una fotocamera principale da 108 MP e tre fotocamere da 12 MP: teleobiettivo, ultrawide e un obiettivo con zoom a periscopio con zoom ottico 10x.

Negli anni precedenti, Samsung era famosa per aver lanciato la serie S di punta, seguita da un dispositivo della serie Note nel segmento premium. Mentre si potrebbe obiettare che non c’era molto per differenziare i due in termini di specifiche, la serie Note supporta esclusivamente la S Pen insieme a uno schermo più grande che lo rende ottimo per la produttività.

con lancio Samsung S21 UltraTuttavia, il Note è diventato in qualche modo obsoleto poiché Samsung ha incluso il supporto S Pen sull’ammiraglia. Samsung ha anche incluso il supporto S Pen per i suoi telefoni pieghevoli.

Sebbene Samsung non abbia confermato ufficialmente che la serie Note sia stata cancellata, non l’ha rilasciata quest’anno, optando invece per spostare le funzionalità dal Note ad altri dispositivi. Ora sembra che l’S22 Ultra conterrà un design simile alla serie Note e il supporto per la S Pen.