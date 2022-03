Samsung Galaxy S22 Ultra sopravvive allo scratch and bend test JerryRigEverything

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è l’ultimo dispositivo a ricevere il trattamento JerryRigEverything con una lama di rasoio più rigida e leggera e pale.

Dopo aver notato che il dispositivo non viene fornito con una protezione per lo schermo installata in fabbrica, l’host di YouTube continua a eseguire uno scratch test. Sebbene Samsung abbia pubblicizzato il Gorilla Glass Victus+ dell’S22 Ultra, il dispositivo ha iniziato a mostrare graffi a un livello di durezza Mohs di 6 con graffi più profondi al livello 7.

L’intero telaio è in metallo e si graffia come al solito con una lama in acciaio inossidabile. Si noti che anche i pulsanti e l’estremità della S Pen sono in metallo.

Alla S Pen non manca il trattamento JerryRigEverything, quindi viene tagliata a metà per essere tagliata e gli interni controllati. La sua costruzione è simile alle versioni precedenti della S Pen, con una struttura resistente all’acqua e un condensatore ricaricabile per le funzioni Bluetooth della S Pen.

Il rasoio non lascia nemmeno un segno sul retro della cover posteriore nera opaca Phantom dell’S22 Ultra. Gli obiettivi della fotocamera sono realizzati in vetro resistente e gli anelli protettivi attorno alle fotocamere sono realizzati con quello che sembra il metallo ossidato antitraccia della lama d’acciaio.

Dopo che alcuni pixel dello schermo sono leggermente sfalsati con un accendino, lo YouTuber assicura che il lettore di impronte digitali a ultrasuoni funzionerà ancora dopo aver graffiato l’area di rilevamento.

Infine, il dispositivo non mostra segni di torsione o flessione sotto la forte pressione delle mani forti dell’ospite. Galaxy S22 Ultra sopravvive al test di durata del presentatore con grande successo. Se ricordi, OnePlus 10 Pro ha subito un catastrofico cedimento strutturale durante lo stesso test di piegatura.

Tramite YouTube