La data di lancio globale di Xiaomi serie 12 è trapelata! Scopri quando arriva

tl; DOTT Potremmo finalmente avere una data di lancio globale per la serie Xiaomi 12.

I telefoni Snapdragon 8 Gen 1 potrebbero arrivare in Europa e in altri mercati entro la fine del mese.

Il Xiaomi 12 e 12 Pro Potrebbe essere finalmente pronto per uscire dalla Cina. I telefoni Snapdragon 8 Gen 1 sono tornati ufficialmente in scena a dicembre, ma la loro disponibilità globale non è stata annunciata da allora. Questo sta cambiando oggi.

Come trapelato da Aereo AndroidRXiaomi Series 12 sarà lanciato a livello globale il 15 marzo. La pubblicazione afferma che i telefoni arriveranno in Europa e in altri mercati in questa data.

Xiaomi non ha confermato ufficialmente che i telefoni saranno lanciati il ​​15 marzo, ma la fuga di notizie indica che la società terrà un evento online da annunciare. Specifiche Xiaomi 12 e 12 Pro

Le varianti Vanilla e Pro dell’ammiraglia Xiaomi del 2022 presentano schede tecniche diverse. Tuttavia, hanno alcune cose in comune.

Entrambi i modelli hanno un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che offre funzionalità 5G con il modem X65 integrato. Hanno anche display AMOLED a 120 Hz, sebbene il 12 Pro offra risoluzioni più elevate e più spazio.

Il duo offre anche incredibili velocità di ricarica. Tuttavia, Xiaomi 12 Pro supera la ricarica standard da 67 W con una soluzione da 120 W. I dispositivi condividono funzionalità di ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W.

Xiaomi ha anche un modello 12X più economico con un chip Snapdragon 870, un display AMOLED da 6,28 pollici a 120 Hz, una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera selfie da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto di ricarica da 67 W.

Non è chiaro se l’azienda lancerà tutti e tre i modelli il 15 marzo. Xiaomi non ha annunciato il modello Ultra in Cina, ma Voci indicarne la presenza. Il produttore di smartphone può salvarlo per dopo, oppure il dispositivo può accompagnare i modelli attuali man mano che vengono rivelati a livello globale. Non ci resta che attendere e vedere cosa deciderà Xiaomi.