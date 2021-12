Il primo SSD PCIe 5.0 ultraveloce rilasciato prima del CES

Samsung e Adata stanno prendendo in giro gli SSD PCIe 5.0 in vista del loro grande evento CES di gennaio. Con velocità di lettura/scrittura fino a 14/12 Gbps, questa nuova generazione di storage a stato solido è due volte più veloce delle unità PCIe 4.0 più veloci.

ago Sollevato due prototipi Uno dei primi SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 con capacità fino a 8 TB. Il cosiddetto Project Nighthawk SSD è costruito con un controller Silicon Motion SM2508 in grado di velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 14/12 Gbps, mentre Project Blackbird SSD è dotato del controller InnoGrit IG5666 per velocità di lettura/scrittura fino a 14/10 Gbps . Si spera che Adata fornisca maggiori dettagli al CES a partire dal 5 gennaio, A meno che il COVID non deraglia di nuovo.

Nel frattempo, Samsung ha appena annunciato PM1743 PCIe NVMe SSDDotato di Samsung v-NAND 6a generazione e un controller speciale che supporta l’interfaccia PCIe 5.0. L’azienda si rivolge ai clienti aziendali con la promessa di un miglioramento dell’efficienza energetica del 30% e di funzionalità di sicurezza avanzate.

Secondo Samsung, il PM1743 è in grado di raggiungere velocità di lettura sequenziale fino a 13 Gbps (velocità di lettura casuale 2500K IOPS) e velocità di scrittura sequenziale di 6,6 Gbps (velocità di scrittura casuale 250.000 IOPS). L’SSD PM1743 sarà disponibile con capacità che vanno da 1,92 TB a 15,36 TB e viene attualmente campionato dai produttori di chipset e server prima della produzione di massa nel primo trimestre del 2022.