📰 Il telescopio subacqueo ANTARES è stato disabilitato

Antares neutrino con in primo piano un palco a "tre fotorivelatori" e al centro cilindro (Un cilindro è una superficie nello spazio definita da una retta (d), chiamata …) a Titanio (Il titanio ha il simbolo Ti e il numero…) Con elettronica che ne garantisce il funzionamento. cono blu (Il blu (dall'alto tedesco antico "blao" = lucido) è uno dei tre colori…) firmare a leggero (La luce è l'insieme delle onde elettromagnetiche visibili all'occhio…) Cherenkov è prodotto dal passaggio di particelle generate dalle interazioni dei neutrini, ed è rilevato da triplette disposte su linee flessibili ancorate al suolo e tenute verticalmente da una boa. Immagine collaborazione ANTARES.

Da dove è nata l’idea di costruire un telescopio per neutrini sottomarini?

Sabato 12 febbraio, il sottomarino di IFREMER IFREMER ha portato Jürgen Brunner, direttore tecnico del telescopio subacqueo ANTARES, a separare una per una 12 linee di rilevamento installate a una profondità di 2.475 metri. Dopo 16 anni di servizio buono e sincero, ANTARES è progettato per gettare le prime basi per, ora mescola il suo silenzio con il silenzio dell’abisso. Una manciata di pionieriE il CEA, che ha portato questoInsolito, oggi può congratularsi con se stesso per essere riuscito oltre le aspettative e per aver aperto la strada a nuovi telescopi subacquei di grandi dimensioni.KM3NeT ORCA e ARCA. Antoine Kouchner, DirettoreSulla collaborazione di ANTARES e del direttore di APC, ci dice di più.

L’idea di usare il fondale come base perNota (L’osservazione è l’atto di seguire vigile i fenomeni, senza la volontà di vederli…) c’erano neutrini cosmiciaria (L’aria è la miscela di gas che compongono l’atmosfera terrestre. È inodore e…) Già da molto tempo. È davvero un luogo privilegiato, dove si è protetti dalle radiazioni parassitarie e doveacqua (L’acqua è un composto chimico presente ovunque sulla Terra, essenziale per tutti…) come metodo di reazione. A quel tempo, gli americani stavano lavorando per 20 anni al progetto DUMAND, un telescopio per neutrini di un chilometro Cubo (Nella geometria euclidea, un cubo è un prisma le cui facce sono tutte quadrate….) che doveva essere installato a una profondità di 4800 metriHawaii (Hawaii o hawaiano (in hawaiano: hawaii; in inglese: hawaii) è…). C’erano anche progetti russi ed europei allo studio. Ma la difficoltà tecnica era enorme Punto (grafica) Che nel 1996 DUMAND è stato abbandonato. Ciò non ha dissuaso Jean-Jacques Hubert (CNRS/IN2P3 – CPPM) e Luciano Moscoso (CEA/IRFU) dal portare la torcia, convinti che il Mediterraneo sarebbe stato più adatto del Pacifico per costruire e gestire tali infrastrutture.

Quali sono i vantaggi del Mediterraneo?

Il Il Mar Mediterraneo (Mar Mediterraneo significa tra le terre. Il Mediterraneo è un mare dentro i continenti…) Ha buche vicino alla costa e ha una profondità adeguata. Così, dopo alcune spedizioni in Grecia con un team di pre-progetto chiamato NESTOR, ANTARES è stato installato a una profondità di 2.500 metri, a soli 40 km da Tolone. A questa profondità , il sito è protetto dalla luce e flusso (La parola flusso (dal latino fluxus, flusso) si riferisce generalmente ad un gruppo di elementi…) dai raggi cosmici parassiti. Inoltre, i fisici hanno potuto contare sul supporto di IFREMER, che aveva una base vicina, e sull’attrezzatura degli oceanografi dell’INSU per studiare le caratteristiche del sito. Un’altra caratteristica importante, Labs fisico – fisico (Fisica (dal greco φυσις, natura) è etimologicamente…) Così erano gli europei tutti (Tutto è inteso come tutto ciò che esiste il più delle volte come il mondo o …) parenti. finalmente ciliegia (La ciliegia è il frutto commestibile del ciliegio, che è per lo più dopo la fragola…) Sulla torta, ANTARES si trova sul lato destro di una terra (La Terra è il terzo pianeta del sistema solare in ordine di distanza…) Percepire i neutrini emessi dal nucleo galassia (Una galassia, in cosmologia, è un gruppo di stelle, gas, polvere e…)…

La comunità scientifica all’epoca non era scettica?

È vero, questo progetto è stata un’avventura. Non si trattava di costruire Rivelatore (Un rilevatore è un dispositivo tecnico (strumento, sostanza, sostanza) che cambia…) Con tecniche collaudate, non per attuare un programma scientifico accurato, ma per aprire a Finestra (In architettura e costruzione, una finestra è una baia, un’apertura in un muro o una teglia…) sull’ignoto. Abbiamo dovuto inventare rivelatori da zero e fare scelte tecnologiche che non sapevamo sarebbero state la scelta giusta; Se sensori (Un sensore è un dispositivo che converte lo stato di una grandezza fisica osservata in…) Sarebbe sopravvissuto alle condizioni ostili del mare profondo, e se avesse permesso di rilevare muoni provenienti dainterazione (Un’interazione è lo scambio di informazioni, influenze o energia tra due agenti all’interno…) neutrini Cosa (La materia è la sostanza che rende ogni oggetto una realtà tangibile. …) Oceano. Senza contare che una volta sommersa in acqua, l’impianto rimane completamente coibentato e l’eventuale manutenzione risulta estremamente complicata. In un tale progetto, il affidabilità (Si può fare affidamento su un sistema quando è probabile che il suo compito venga portato a termine in un periodo di tempo…) Richiesto vicino a ciò che si fa nel campo dello spazio. Quindi sì, i nostri colleghi inizialmente dubitavano del successo o ridevano un po’ di noi dicendo che avremmo guardato i gamberetti.

Il che non è del tutto sbagliato, perché Antares veniva usato anche per studiare le profondità marine?

Già là La dimensione (In senso generale, il concetto di dimensione si riferisce al volume; dimensioni…) L’oceanografia a un progetto autoimposto. Ad esempio, la bioluminescenza emessa da vita (La vita è il nome di battesimo 🙂 sott’acqua è Segnale (Terminologia generale Un segnale è un messaggio semplificato ed è generalmente crittografato. C’è…) Un parassita che dovevamo descrivere accuratamente su base continuativa. È così che si è scoperto che il freddo inverno provoca l’acqua spazio (La superficie si riferisce generalmente allo strato superficiale di un oggetto. Il termine A…) Portando a sostanze nutritive e Ossigeno (L’ossigeno è un elemento chimico della famiglia dei calcogeni, da…) E, nel processo, a Esplosione (L’esplosione è la rapida trasformazione di una sostanza in un’altra che ha …) Popolazione di organismi bioluminescenti. I nostri sensori acustici sono inizialmente progettati anche per registrare la posizione delle linee di rilevamento e stimare la fattibilità di uno studio onde (Un’onda è la propagazione di un disturbo che provoca un cambiamento inverso nel suo percorso…) Da shock (Una volta che due entità interagiscono in modo violento, diciamo che c’è uno shock, che sia…) prodotte dalle particelle, che si sono rivelate ottimi sensori per il monitoraggio dei mammiferi marini.

Alla fine il processo di installazione del telescopio è andato bene?

tra gli iniziesplorazione (L’esplorazione è la ricerca con l’intenzione di scoprire qualcosa di sconosciuto.) Dal sito al largo di Tolone e dalla fine della costruzione di Antares nel 2008, sono trascorsi così 9 anni. John Carr e poi Paschal Coyle, del CPPM di Marsiglia, hanno assunto la direzione del progetto dopo Jean-Jacques Hubert. Squadre di diversi istituti in Europa (L’Europa è una regione selvaggia che può essere considerata…), ma anche in Marocco, lo raggiunse. L’infrastruttura si è rivelata molto robusta. La scatola di giunzione installata nel 2002 ha funzionato ininterrottamente per 20 anni e la maggior parte dei multiplexer ottici 885 sono ancora operativi quando ANTARES avrebbe dovuto essere interrotto nel 2016.

I risultati di ANTARES sono stati sufficienti?

Quindi ha superato le aspettative. ANTARES ha acquisito grande credibilità fornendo informazioni chiave per limitare l’origine dei segnali cosmici scoperti dal gigantesco telescopio americano IceCube, installato in Polo Sud (L’Antartide è il punto più meridionale della superficie terrestre, solo…). L’esperimento ha anche consentito di porre limitazioni alla presenza di materia nera (In astrofisica, materia oscura (o materia oscura), traduzione dall’inglese…) a’essendo (L’universo è la somma di tutto ciò che esiste e delle leggi che lo governano.), studiando le proprietà dei neutrini atmosferici. Di frequente dati (Nella tecnologia dell’informazione (IT), i dati sono una descrizione iniziale, spesso…) di ANTARES era complementare a quello di IceCube, risultando in pubblicazioni congiunte. ANTARES è stato particolarmente coinvolto nel post clamoroso sull’osservazione multi-trasmettitore dell’evento GW150914, visto nelle onde gravitazionali e in molti altri campi dell’astronomia. In tutto, la collaborazione ha pubblicato più di 90 articoli. Soprattutto, ANTARES ha validato il concetto di telescopio per neutrini sottomarini, aprendo la strada alla costruzione del fondale ORCA e ARCA per il progetto KM3NeT.

Perché il telescopio si è fermato se lo strumento funzionava ancora?

È vero, ANTARES stava ancora raccogliendo dati quando è stato licenziato il 12 febbraio. Tuttavia, KM3NeT, il suo successore, è cresciuto abbastanza da subentrare e ora vogliamo concentrarci completamente (completo o completamente automatico, oppure completando angstrom o …) sul nuovo rivelatore. Quindi abbiamo sfruttato il processo IFREMER per separare le linee. Entro l’estate verrà riassemblato per essere parzialmente riciclato in altri esperimenti. Allora partiremo passare (Il genere Passer è stato creato dallo zoologo francese Mathurin Jacques…) Alcuni Mese (Il mese (dal lat. mensis “mese”, e l’ex plurale “mestruazione”) è un periodo di tempo…)Il volta (Il tempo è un concetto sviluppato dall’uomo per capire…) Per dare gli ultimi ritocchi alle ultime pubblicazioni e spero di poter organizzare, nel 2023, una grande festa che ricorda ANTARES al Musée des Arts et Métiers, in occasione di una mostra sul tema “Senza Frontiere”.

Intervista di Emmanuel Julien.