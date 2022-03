Covid-19 nella Senna Marittima: da quattro giorni il tasso di infezione è in aumento

76 notizie guarda le mie notizie

Dall’inizio di marzo, l’incidenza del Covid-19 ha ripreso a salire nella Senna Marittima. (© ML / 76notizie)

Mentre le restrizioni finali vengono gradualmente revocate, e La tessera di vaccinazione non dovrebbe essere richiesta dalla prossima settimanaIl Tasso di infezione da Covid-19In forte calo da fine gennaio, è risalito all’inizio di marzo.

Il tasso di infezione da Covid-19 ha continuato a salire ancora per tre giorni, nella Senna Marittima. (© screenshot / CovidTracker)

Dopo 35 giorni consecutivi di forte calo

Infatti, lontano dai 3.561 casi ogni 100.000 residenti misurati nella Senna Marittima al picco dell’onda Omicron per la settimana dal 19 al 25 gennaio 2022, l’incidenza dal 25 febbraio al 3 marzo è stata misurata a 496,4 casi per 100.000 abitanti rispetto a 487 dal 22 febbraio al 28 febbraio 2022.

Pertanto, il suddetto tasso è in aumento da quattro giorni, dopo 35 giorni consecutivi di forte calo. Va inoltre notato che l’incidenza tra il 25 febbraio e il 3 marzo 2022 è ancora superiore al tasso prima dell’onda Omicron, la più alta mai misurata nell’offshore Seine Territory, durante la prima ondata.

107 capitolo chiuso

Al 3 marzo 2022, la situazione nelle scuole della Senna marittima, segnalata dall’Accademia della Normandia, ha riportato 107 chiusure legate al virus nel dipartimento e 1.363 studenti risultati positivi al virus nell’intero distretto nel corso di un settimana.

Stato delle scuole in Normandia il 4 marzo 2022. (© Screenshot/Accademia di Normandia)

Per quanto riguarda i casi di Covid, resta alto: al 6 marzo 510 persone erano ricoverate in ospedale con il virus e 52 sono in terapia intensiva. Numeri in calo, ma possiamo supporre che si appiattiranno, come la curva di incidenza, per poi aumentare nei prossimi giorni.

Curva di ospedalizzazione dei casi di Covid-19 in Senna Marittima. (© screenshot / CovidTracker)

Dal 6 marzo 2022, dall’inizio della pandemia, 1956 residenti della Seine Maritime sono morti in ospedale a causa del Covid-19.

