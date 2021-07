Mitilesh Ramanna, Campione del Mondo in Biologia e Informatica

Mentre gli atleti di Mauritius stanno attualmente facendo del loro meglio alle Olimpiadi di Tokyo per portare a casa le medaglie, il diciottenne Mittelesh Ramana ha già collezionato due vittorie. E non nello sport. Il giovane ha partecipato agli esami di “certificato scolastico” nel 2019. Recentemente ha saputo di essere in testa alle classifiche mondiali di biologia e informatica! Vi raccontiamo la storia di questo giovane che ha reso orgogliosi i suoi genitori e insegnanti. E le sue istruzioni per ottenere un tale risultato.

Mitilesh Ramanna è nato a Mon-Goût, Pamplemousses. Da ragazzo amava passare il tempo libero con i suoi cugini, giocare ai videogiochi, scrivere storie e disegnare basati sui supereroi dei fumetti. Ma era già uno studente molto diligente e poteva contare sul sostegno della sorella maggiore Yuvna. “Ho sempre avuto voti relativamente buoni grazie al costante aiuto di mia sorella maggiore e mio padre con le revisioni e i compiti, soprattutto quando ero alle elementari alla B. Khemlivia. Scuola pubblicaMitilesh Ramanna spiega.

“Ma è stato solo quando sono entrato in quinta e sesta elementare che ho iniziato a prendere sul serio i miei studi”. Inoltre, durante gli esami di Diploma di Scuola Elementare, ha conseguito 24 crediti.

Mitilesh Ramanna è stato in grado di superare se stesso in biologia e informatica in questi esami perché è appassionato di scienze naturali e tecnologia. Quindi era molto felice di studiare queste due materie. “Ho avuto la fortuna di avere accesso a un computer molto presto, da quando avevo otto anni. Hai imparato come questo potente strumento, che ci semplifica la vita, viene utilizzato per risolvere molti problemi attraverso la codificacontinuato. Spiega che ha documentato molto attraverso rapporti audiovisivi e riviste scientifiche. “Non ho davvero una preferenza per la biologia. Amo la chimica e la fisica. Ma, direi che sono stato in grado di esplorare la biologia più profondamente al college.»

Mitilesh Ramanna frequenta l’Imperial College di Port Louis. Lì, ha avuto l’opportunità di approfondire le sue conoscenze nelle sue materie preferite e ha potuto avanzare nei suoi studi. Per gli esami di maturità 2019, il giovane spiega che li prepara già da più di un anno. Come ha fatto?

«Ho preparato elenchi di vocaboli per gli esami di lingua e note di revisione alla fine di ogni capitolo, seguendo il programma“fiducia. “Man mano che le scadenze si avvicinavano, ho anche preparato vecchi questionari d’esame e ho seguito i consigli dei miei insegnanti per migliorare le mie risposte. Ho anche fatto una lista di tutti i miei errori da ricordare e ho scritto i miei dubbi su un pezzo di carta”.

Mitilesh Ramanna ha raggiunto il suo obiettivo di ottenere sei crediti in questi esami, ovvero sette A+ e un A! Ci confida anche di aver avuto questo desiderio di seguire le orme della sorella maggiore, che ha ottenuto lo stesso risultato qualche anno fa.

“inaspettato”

Le buone notizie non finiscono qui dal 12 luglio, è stato informato dal Mauritius Examinations Syndicate che si è classificato primo al mondo in Biologia e Informatica, ma anche quarto oltre a Matematica e nono in Fisica. Mitlish Ramana era così sorpreso che inizialmente pensò che Cambridge avesse commesso un errore. “È stato inaspettato. I miei professori mi hanno sempre incoraggiato a raggiungere un rango patriottico in queste materie”. La sua gioia si decuplicava quando sentiva l’orgoglio di sua sorella, suo padre, Sanjay, e sua madre, Nivita. “L’orgoglio era evidente sui volti dei miei genitori, che erano sorpresi quanto me. Anche i miei insegnanti erano orgogliosi e sollevati nel vedere che questi due anni di lavoro erano finalmente stati ripagati”.

Il futuro di questo giovane è luminoso. Ora è in grado 13 e sosterrà gli esami GCSE l’anno prossimo. Dopo aver studiato al liceo, Mitilesh Ramanna vuole andare avanti nell’informatica, ma ancora non sa in quale università studierà perché proviene da un ambiente umile. Suo padre lavora come regolatore nel servizio pubblico e sua madre è assistente segretaria in un sindacato. Mitilesh Ramanna è fortemente dipendente da una borsa di studio per poter continuare la sua istruzione superiore. Aspira a diventare un ingegnere del software, uno sviluppatore web o un data scientist. “Voglio che il mio lavoro abbia un impatto positivo sulla vita di quante più persone possibile”.

“Se uno studente ha una passione per ciò che studia, nulla può impedirgli di realizzare i suoi sogni.» Il suo consiglio ai coetanei? “Non dobbiamo dare per scontato ciò che impariamo e dobbiamo sempre saper mantenere un equilibrio tra studio e svago”.