[图]Nuova versione di anteprima di Office rilasciata su iOS: introduzione di molte nuove funzionalità come la lettura offline di file PDF – Microsoft Office-cnBeta.COM

remake Scrivania Consente inoltre agli utenti di scaricare file PDF nell’app Office Mobile per l’accesso offline. Nella nuova versione, gli utenti possono anche utilizzare la fotocamera Lens per estrarre testo e contenuto della tabella.

La nuova versione introduce anche una funzionalità molto popolare: la possibilità di eseguire nuovamente la scansione dei file durante l’acquisizione di schermate. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di Office,IPADIn Office, gli utenti potranno anche copiare tutta la formattazione da un oggetto (cella o intervallo) e applicarla a un altro oggetto con un solo clic.

Il prossimo è il registro di aggiornamento

Adatto per Word, Excel, PowerPoint e Office Mobile

Nessuno vuole preoccuparsi di perdere il proprio lavoro, motivo per cui abbiamo aggiunto un indicatore di stato a qualsiasi file su iOS che supporta il salvataggio automatico. Lo stato del salvataggio è ora chiaramente visualizzato accanto al nome del file dell’applicazione, così puoi essere certo che le tue modifiche verranno salvate in modo sicuro nel cloud.

Adatto per dispositivi Office Mobile

● Accesso offline ai file PDF

Non puoi aspettarti di essere sempre online mentre lavori. Ora puoi scaricare i tuoi file PDF in Office Mobile in modo da potervi accedere anche quando sei offline. Per scaricare un file PDF online sul tuo dispositivo, fai semplicemente clic sull’icona della nuvola (a sinistra dell’indicatore del menu a tre punti).

● Operazione con il tasto destro del mouse: immagine nel testo e nella tabella

Ora puoi utilizzare la fotocamera con obiettivo per estrarre facilmente il testo o il contenuto della tabella dalle immagini. Per utilizzare questa funzione, avvia la fotocamera con obiettivo e tocca Nuova modalità di azione. Seleziona la porzione di testo dell’immagine, quindi fai clic su Continua. Quindi, puoi esportare il testo in Word, copiarlo o condividerlo.

● Supporta la scrittura a mano dall’immagine al testo

Con questa funzione, ora puoi digitalizzare le tue note scritte a mano e portarle ovunque sul tuo dispositivo. Per provare questa funzione, tocca Azione > Immagine in testo. (Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per la versione inglese di Office Mobile)

● Riorganizzare i documenti scansionati

Uno dei requisiti utente più importanti per la funzionalità di scansione di Office Mobile è la capacità di riorganizzare i file scansionati durante l’acquisizione. Ora puoi farlo! Per provarlo, usa la scansione dell’obiettivo per scattare alcune foto, tocca Altro > Riorganizza, quindi metti i file nell’ordine che preferisci.