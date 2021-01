[مقابلة]WhatsApp Communication Manager “Se non accetti i termini, non sarai in grado di vedere e inviare messaggi” -Hong Kongunwire.hk

Aggiornamenti recenti di WhatsappCausare una controversia chiedendo agli utenti di accettare di condividere le informazioni con Facebook, altrimenti l’account verrà eliminato. A tal fine, unire ha condotto un’intervista esclusiva con il direttore delle comunicazioni di WhatsApp Inc. Sarafanthi DevPer rispondere alle tue domande sui nuovi termini di servizio.

D: Nelle nuove condizioni, per quali nuove funzioni / servizi verranno utilizzati i dati acquisiti nello sviluppo?

Sarafanthi: WhatsApp non riceverà nuove informazioni da condividere. Questo cambiamento è dovuto principalmente a grandi organizzazioni come compagnie aeree, istituti finanziari, istituti medici e così via, che devono utilizzare l’API aziendale di WhatsApp. Questa volta, gli utenti dovrebbero essere informati che quando le organizzazioni utilizzano l’API WhatsApp Business, devono utilizzare il back-end e le funzionalità del server di Facebook per archiviare i messaggi durante una conversazione. Ciò non significa che WhatsApp abbia acquisito informazioni aggiuntive, né che Facebook possa accedere alle informazioni.

Domanda: perché questa volta obbliga gli utenti a condividere i dati? Perché non fornire agli utenti la possibilità di scegliere quali dati personali condividere?

Sarafanthi: Sottolineiamo che questo aggiornamento non è per la condivisione di informazioni e che WhatsApp non condivide informazioni aggiuntive con altri. Poiché siamo un operatore globale, è impossibile per noi formulare termini di utilizzo o regolamenti per una specifica regione / singolo utente. Gli utenti che utilizzano l’API di Facebook riceveranno anche una notifica che indica che l’organizzazione sta utilizzando l’apparecchiatura di back-end di Facebook e l’utente può scegliere di non continuare la conversazione con l’organizzazione. Questa modifica dei termini non significa che le informazioni saranno condivise, né influenzerà i nostri obblighi di privacy nei confronti degli utenti.

D: Se l’utente non accetta di partecipare, sarà possibile accedere ai dati utilizzati su WhatsApp prima dell’8 febbraio 2021?

Sarafanthi: WhatsApp raccoglie solo il minimo indispensabile di informazioni, come il dispositivo dell’utente, l’immagine del profilo dell’utente, il nome utente, ecc. Sulla base della crittografia peer-to-peer di WhatsApp, non siamo in grado di ottenere il contenuto della conversazione dell’utente. Le informazioni che raccogliamo vengono utilizzate principalmente per fornire servizi stabili, seguiti da problemi di sicurezza e privacy, per proteggere gli utenti da quelle chiamate fraudolente.

Se l’utente non accetta i nuovi termini di servizio, può solo ricevere notifiche di messaggi e notifiche di chiamate vocali, ma non può vedere messaggi, inviare messaggi o effettuare chiamate vocali ad altri.

D: Se l’utente ha cancellato l’account prima dell’8 febbraio, si accederà ai dati precedenti in WhatsApp?

Sarafanthi: Se l’utente non accetta di partecipare, significa che non abbiamo più bisogno di fornirgli servizi, quindi non è necessario accedere ai suoi dati. WhatsApp non raccoglierà questi messaggi.

D: Se gli utenti non accettano la condivisione, possono comunque ripristinare / eseguire il backup dei dati precedenti di WhatsApp dopo l’8 febbraio?

Sarafanthi: il contenuto della conversazione è archiviato nel telefono e gli utenti possono recuperare o eseguire il backup dei propri dati privati ​​in qualsiasi momento.

D: Le regioni che hanno promosso l’app WhatsApp Payment raccoglieranno le informazioni sugli account di pagamento, quando verrà lanciata a Hong Kong?

Sarafanthi: WhatsApp Payment non ha in programma di essere lanciato a Hong Kong al momento.

D: Oltre a condividere le informazioni con le società di Facebook, verranno vendute o utilizzate a terzi?

Sarafanthi: Non verrà mai venduto a terzi. Il messaggio sarà conosciuto solo tra gli utenti, WhatsApp non può saperlo e non sono coinvolte terze parti. WhatsApp non può vendere annunci, le chat sono crittografate e non possiamo leggere i contenuti. Semplicemente, non venderemo annunci di tracciamento, questo è strettamente limitato alla messaggistica commerciale e all’archiviazione dei messaggi.

D: Il numero attuale di account WhatsApp a Hong Kong? Numero di account WhatsApp Business a Hong Kong?

Sarafanthi: WhatsApp ha circa 2 miliardi di utenti nel mondo e sappiamo che molte persone a Hong Kong usano WhatsApp, ma non riveleremo il numero di utenti in una particolare regione.

D: Alcune nuove funzionalità di WhatsApp verranno lanciate a Hong Kong?

Sarafanthi: Hong Kong è funzionale come il resto del mondo e non esiste un lavoro specifico in altre regioni.