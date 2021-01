Il leggendario giocatore di “Tetris” Jonas Neubauer muore all’età di 39 anni | 4Gamers

Credito: Twitter @neubsauce

Molte persone conoscono il leggendario classico famoso in tutto il mondo “Tetris” (Tetris) Jonas Neubauer, che ha pubblicato un triste messaggio sul suo sito Twitter personale, Jonas Neubauer è morto per un’emergenza medica all’età di 39 anni.

Con il cuore triste, portiamo la brutta notizia della morte di Jonas per un’improvvisa emergenza medica.

È stato il migliore in assoluto. Siamo devastati, sopraffatti dal dolore e ci manca davvero.

Informazioni da seguire non appena disponibili. Jonas Newpower (@neubsauce) 9 gennaio 2021

Jonas Neubauer è il campione inaugurale del Classic Tetris World Championship nel 2010, ed è anche il giocatore che ha vinto il maggior numero di tornei (7 posti).

Nella competizione del 2018, Joseph Sally, che all’epoca aveva solo 16 anni, ha sconfitto Jonas in finale, rendendo il CTWC al centro dell’attenzione globale e anche la reputazione di Jonas è stata ampiamente riconosciuta.

per me Kotaku Nell’intervista, Jonas gioca a Tetris su una console NES da quando aveva 8 anni e ha trascorso la sua adolescenza e il 20 ° secolo giocando a questo classico gioco. Il suo gameplay è disordinato ma selvaggio. Raccoglie sempre prima molti cubi, creando un insieme disorganizzato di cubi. Alla fine, può sempre sbarazzarsene in una volta sola. Come ha detto ai giornalisti, “La performance perfezionista in ‘Tetris’ è terribile”.

“L’essenza del gioco è che morirai sempre (fallirai), quindi cercherai di essere migliore e di ridurre il numero di morti, ma non esiste un gioco veramente perfetto”. Jonas Newbauer ha detto: “Così ho giocato a Final Fantasy 7, e potresti non riprodurlo di nuovo dopo che è completamente rotto. Ma la cosa strana è che la natura dell’eliminazione aperta di Tetris mi fa sempre giocare ancora e ancora”.

Per le molte persone che guardano Jonas Neubauer dal vivo contro Tetris, è come “Dio di Tetris”

CTWC Il sito ufficiale ha anche diffuso un messaggio in ricordo del leggendario giocatore.