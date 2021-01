Tieni a mente Chronos Dungeon e altri 6 nuovi giochi per cellulare

Un’interessante funzione spin-off ampliata con lo spettacolo arcade di Apple questa settimana.

Tra le due festività, né l’App Store né il Google Play Store sono stati inondati di notizie e non siamo stati nemmeno in grado di mettere insieme un elenco, ma ora gli sviluppatori di dispositivi mobili si stanno svegliando. Apple Arcade è stato anche ampliato con un gioco (macOS e Apple TV possono comunque divertirsi), ma ci sono alcuni giochi più interessanti, puoi trovare l’elenco qui sotto!

L’emergere di un gioco per cellulare distintivo

Benvenuto ospite (iOS) – Gratuito

In Hello Guest, parte della serie Hello Neighbor, controlliamo una guardia di sicurezza in un parco di divertimenti abbandonato che viene inseguito da una creatura aliena. La nostra missione è proteggere il parco da vandali e altre minacce alle nostre vite. Questa è una versione pre-alpha di Hello Neighbor 2, tra l’altro, che dà un assaggio del gameplay dell’intero gioco.

Oceanhorn: Chronos Dungeon (Apple Arcade)

I giochi della serie Oceanhorn hanno attirato l’attenzione con il fatto che sono spettacolari, elaborati e offrono più di dieci ore di avventura incentrata sulla storia – e essenzialmente offrono una qualità simile a quella della console ai telefoni cellulari. La nuova parte è leggermente diversa, poiché gli sviluppatori hanno scelto un aspetto pixel art e hanno creato un dungeon crawler che è accettabile per tutti e può giocare in modo cooperativo con un massimo di quattro persone, il che è anche per coloro che non hanno vinto giocando ai giochi precedenti.

