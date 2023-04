Quali laptop AMD Ryzen 7000 hanno Zen 4? Controlla l’etichetta

Lo schema di denominazione di AMD per i processori mobili Ryzen era un po’ confuso, con Ryzen X000 che si riferiva alle generazioni di design e Ryzen 3/5/7/9 che si riferiva ai livelli di prestazioni all’interno di una generazione. Ma è almeno simile alla configurazione di Intel per lo schema di denominazione Core iX-XX00. Con la serie Ryzen 7000, le cose sono diventate “ridicolmente complicate” e un po’ fuorvianti, poiché AMD ha inserito un chip Ryzen 7000 che esegue la vecchia architettura APU Zen 2, Zen 3 e Zen 3+, invece della più recente e più potente Zen. 4.

Eravamo già a conoscenza di alcuni di questi problemi di denominazione per i nuovi chip per laptop. Oggi AMD ha mostrato come sarebbero queste differenze nella loro forma, il che è un modo elegante per dire che i piccoli adesivi AMD sui laptop saranno diversi. VideoCardz riporta, sulla base di materiali ufficiali dei partner AMD, che i laptop basati su Ryzen 7000 con APU Zen 4 riceveranno un nuovo adesivo con loghi su sfondo arancione, mentre le APU basate su generazioni di processori precedenti attaccheranno gli stessi adesivi Ryzen grigi che abbiamo utilizzato principalmente. L’ho visto negli ultimi anni. Verranno nei loghi Ryzen 5/7/9, a seconda dei casi.

Ulteriori letture: I migliori laptop

AMD

Per renderlo il più semplice possibile, ecco il genere di cose che vedrai. Si noti che la terza cifra nel numero del modello si riferisce alla generazione Zen:

Ryzen77045 – Zen 4, 16 core, adesivo arancione

– Zen 4, 16 core, adesivo arancione Ryzen77040 Zen 4, 8 core, adesivo arancione

Zen 4, 8 core, adesivo arancione Ryzen 7 7035 – Zen 3+, 8 core, etichetta grigia

– Zen 3+, 8 core, etichetta grigia Ryzen 7 7030 – Zen 3, 8 core, etichetta grigia

– Zen 3, 8 core, etichetta grigia Ryzen 7 7020 – Zen 2, 4 core Adesivo grigio

… e questo non approfondisce ulteriormente le differenze tra dimensioni del processore e assorbimento di potenza: U per fascia bassa o ultraportatile (15-28 W), HS per fascia media (35-54 W), HX per fascia alta ( 55W o più). È, per usare un termine un po’ blando, un mal di testa.

Dato che le suddette differenze possono spaziare dalle nuovissime APU Zen 4 in grado di eseguire alcuni degli ultimi giochi per PC di fascia alta, all’architettura delle APU Zen 2 che utilizzano la tecnologia grafica che ha ormai sei anni, è una distinzione cruciale per chiunque vuole la potenza e la longevità dell’acquisto del proprio laptop. Non sappiamo esattamente come sia questo divario di prestazioni prima che questi laptop arrivino sugli scaffali dei negozi, ma è destinato a essere piuttosto significativo.