Annuncio di Final Fantasy Pixel Remasters: annunciate le date di rilascio di Switch e PS4

Square Enix ha confermato che Final Fantasy Pixel Remasters, che sono essenzialmente versioni aggiornate di Final Fantasy 1-6, usciranno su Nintendo Switch e PS4 il 19 aprile 2023.

Final Fantasy Pixel Remasters è attualmente disponibile su PC e dispositivi mobili e presto un nuovo pubblico potrà vivere gran parte della storia del franchise di Final Fantasy in un modo nuovo.

Se ciò non fosse abbastanza eccitante, queste versioni sono dotate di un nuovo carattere pixel, che sembra risolvere uno dei maggiori problemi che i fan hanno avuto con i giochi quando sono stati rilasciati per la prima volta: la discutibile scelta del carattere da parte di Square Enix per queste mod ha lasciato un molto invisibile felice.

Ci sarà anche una nuova opzione per passare dalla musica di sottofondo originale a quella nuova ogni volta che lo desideri, e ci sono ancora più opzioni per regolare la frequenza degli incontri, EXP, Gil e ABP.

Tutti e sei i giochi saranno disponibili il 19 aprile alle 8:00 PT / 11:00 ET / 16:00 GMT e i fan potranno acquistarli singolarmente o come pacchetto completo. Nell’eShop, i giochi vanno da $ 11,99 a $ 17,99 ciascuno e tutti e sei possono essere acquistati per $ 74,99.

Screenshot della serie Final Fantasy Pixel Remaster

