Autocue annuncia un nuovo Teleprompter Scope

Avvio automatico ha annunciato una nuova serie di telemetri progettati per i moderni creatori di contenuti e le emittenti.

Autocue ha completamente ridisegnato la sua gamma, vedendo velocità, semplicità e sostenibilità come gli elementi chiave del design che deve soddisfare. La nuova suite include incentivi hardware e software che offrono soluzioni all’avanguardia per emittenti, società di produzione indipendenti, veicoli, eventi, luoghi di culto o strutture educative e istituzioni.

La gamma Autocue comprende ora tre serie distinte di telemetri, vale a dire Serie EsploratoreE serie di pionierie il Serie Navigatore. All’interno di ciascuna serie sono disponibili vari modelli e dimensioni.

Serie Esploratore

La serie Explorer offre pacchetti di rivendicazione completi con semplice telemetria HDMI e software di rivendicazione professionale adatto per installazioni entry-level e di piccole dimensioni.

Con la serie Explorer, gli utenti possono configurare rapidamente un mirino con poche parti che possono essere regolate rapidamente per fotocamere e obiettivi. Non sono necessari strumenti. Explorer accetta tipi di file standard ed è facile da controllare utilizzando il controllo di scorrimento integrato o controller USB opzionali.

Per gli utenti nuovi al reclamo, Autocue ha un Nuova serie di video educativi che offrono suggerimenti.

serie di pionieri





La serie Pioneer offre schermate di prompt standard di trasmissione e software di editing live con integrazione di newsroom e PowerPoint progettato per supportare qualsiasi cosa, dagli eventi live alle notizie locali.

La serie personalizzabile di Pioneer offre piena compatibilità per le produzioni dal vivo e dal vivo. Il proiettore è progettato con una regolazione completa per rendere la configurazione del proiettore rapida e semplice e include una selezione di ingressi video, incluso SDI. Il software Pioneer si basa su layout familiari per una facile consultazione e include l’integrazione con i più diffusi sistemi di newsroom MOS, oltre all’output NDI per un’integrazione IP senza soluzione di continuità. Ha anche un’integrazione PowerPoint unica, che genera automaticamente uno script dalle note della diapositiva e offre la possibilità di mostrare le anteprime delle diapositive del presentatore accanto al testo.

Serie Navigatore

La serie Navigator offre pacchetti promozionali per dirigenti e conferenze per oratori pubblici.





La serie Navigator è progettata per essere semplice e facile da usare per parlare in pubblico, con supporti per conferenze che forniscono una visione chiara del testo e software familiare che chiunque può utilizzare. I pacchetti per conferenze Navigator sono disponibili in due opzioni, Navigator per presentazioni semplici in spazi interni più piccoli e Navigator Plus, progettato per presentazioni ovunque. Entrambe le opzioni includono cavi, software e un controller USB per garantire l’avvio immediato immediatamente.

Altre caratteristiche

I nuovi catalizzatori sono retrocompatibili con le serie Starter, Professional e Master di Autocue, garantendo che gli utenti possano integrarsi con l’hardware e i controller esistenti, rendendo la transizione facile ed economica.

I grilletti sono costruiti per durare utilizzando principi di progettazione sostenibili, con lattine in metallo durevoli e riciclabili, componenti comuni di provenienza locale e facilità di manutenzione. Il software viene continuamente aggiornato per tenere il passo con i flussi di lavoro in evoluzione per garantire che l’investimento nelle soluzioni Autocue rimanga vantaggioso a lungo termine.

La nuova gamma di telecomandi Autocue sarà disponibile dalla fine di aprile e verrà mostrata per la prima volta al NAB 2023, cab C5817.