Quando esce lo stendardo Ganyu? Data di rilascio e competenze – HITC

Genshin Impact è stato uno dei migliori giochi del 2020 sia su cellulare, PC o console, e ora è lì Sono successe fortune perse Disponibile per il divertimento dei fan. Tuttavia, oltre al suddetto evento, miHoYo ha anche rilasciato un teaser per il prossimo Ganyu. Ciò ha portato le persone a chiedere quando sarebbe apparso lo stendardo di Ganyu, e qui troverai ciò che sappiamo sulla storia e le abilità del rilascio dello stendardo del personaggio giocabile.

Mentre l’aggiornamento 1.2 è arrivato come regalo di Natale anticipato e accoglierà l’arrivo del combattente dai capelli blu, Roadmap di MiHoYo per il 2020 Significa che l’aggiornamento 1.3 arriverà a febbraio. Non conosciamo molte informazioni ufficiali sull’aggiornamento, ma le perdite indicano che i nuovi personaggi giocabili saranno Xiao e Hu Tao.

Xiao e Hu Tao sarebbero aggiunte divertenti se fosse vero, ma di seguito troverai la data di uscita quando lo stendardo di Ganyu appare nell’impatto di Genshin e troverai anche le abilità del personaggio.

Genshin Impact Ganyu Skills

Ganyu è il personaggio Cryo in Genshin Impact e ha molte abilità a sua disposizione.

Come un altro personaggio Cryo in Genshin Impact, Ganyu usa un arco e ha molte abilità che possono tornare utili.

Il suo attacco normale spara fino a sei frecce veloci e il suo attacco caricato spara una freccia precisa più potente. Questo danneggia Cryo al livello 1 e, allo stesso tempo, Frostflake’s Arrow sarà al livello 2 per infliggere più danni Cryo.

Per quanto riguarda l’attacco in picchiata, ha sparato in aria un gruppo di frecce che avrebbero colpito il terreno sottostante e infliggendo danni in AoE.

Oltre a quanto sopra, ha anche esperienza Qiln come abilità primaria. Questo fa sì che Ganyu indietreggi danneggiando AoE Cryo e Ice Lotus.

Questo Ice Lotus attira l’attenzione dei nemici e si espande e infligge più danni Cryo AoE quando viene distrutto.

Un’altra abilità per Ganyu è la Doccia Celeste come esplosione elementale. Questo vede Ganyu evocare Frost nell’area che fa apparire la Gemma dello Spirito del Ghiaccio.

Farai piovere questa gemma in frammenti di ghiaccio e danneggerà gravemente Cryo per la durata di Elemental Burst.

Puoi controllare le abilità di Ganyu lavorando su miHoYo Carattere eccessivo Che discute anche dei suoi hobby e della sua storia.

La data di uscita per lo stendardo Genshin Impact Ganyu

La data di uscita del Ganyu Banner al Genshin Impact è prevista per il 12 gennaio.

Lo speciale della versione 1.2 di MiHoYo ha detto che lo stendardo Ganyu sarà rilasciato a metà gennaio, ma dovrebbe arrivare il 12 in questa data che segna la fine dello stendardo Albedo per Genshin Impact.

Le note sulla patch di MiHoYo 1.2 mostrano che Albedo partirà nella data sopra, quindi l’arrivo dell’emissario Liyue Qixing dai capelli blu dovrebbe avvenire lo stesso giorno.

Una volta che sarà disponibile come personaggio giocabile, i fan avranno l’aggiornamento 1.3 a cui guardare con ansia poiché l’uscita di febbraio sarà più vicina che mai.

