Google Pay invia erroneamente denaro gratuito agli utenti – Ars Technica

Ecco un buon motivo per utilizzare Google Pay: Google potrebbe inviarti un sacco di soldi gratis. molti utenti un report Google ha erroneamente depositato denaro nei suoi conti, ovunque da $ 10 a $ 10 1000 dollari. Ricercatore Android Mishaal Rahman Ho colto l’errore e ho condiviso la maggior parte dei dettagli rilevanti su Twitter.

I soldi sono arrivati ​​tramite il programma “premi” di Google Pay. Proprio come una carta di credito, dovresti recuperare qualche dollaro ogni tanto per varie promozioni, ma niente del genere. Diversi screenshot mostrano gli utenti che ricevono grandi quantità di “ricompensa” in denaro per quella che il messaggio chiamava “prova di Google Pay Remittance”. “Dogfooding” è un discorso tecnico di “programma di beta testing interno” per questo Se Un messaggio come questo doveva e doveva essere inviato solo ai dipendenti di Google e/o ad alcuni partner di test. Molti utenti regolari hanno ricevuto più copie di questo messaggio con più batch.

Gli utenti che hanno effettuato depositi flash hanno successivamente ricevuto un’email dal team di Google Pay che specificava “Un errore ha comportato l’accredito involontario di un saldo in contanti sul tuo conto”. Il messaggio inizia con “Hai ricevuto questa email perché un credito in contanti accidentale è stato depositato nel tuo account Google Pay. Da allora il problema è stato risolto e, ove applicabile, il credito è stato revocato”. Supponiamo che chiunque abbia lasciato denaro nel proprio account Google Pay sia stato prelevato, ma per coloro che hanno speso o trasferito denaro, Google aggiunge: “Se non possiamo invertire il credito, il denaro è tuo da tenere. Non oltre è necessaria un’azione.” “.

È vero: se spendi soldi o li trasferisci, tienili! Google non vuole passare il suo tempo (o presumibilmente sopportare la copertura della stampa) a dare la caccia ai singoli utenti.