“Pokémon Stadium” arriverà su Nintendo Switch Online la prossima settimana

Nintendo 64 Gioco Stadio Pokèmon In arrivo nel servizio Nintendo Switch Online + Expansion Pack questo mese.

Stadio Pokèmon Nintendo Switch verrà lanciato mercoledì prossimo (12 aprile) e sarà giocabile tramite l’app Nintendo 64 della console.

La notizia è stata annunciata da Nintendo oggi (4 aprile), in quanto la società ha condiviso un trailer del gioco su YouTube. Puoi guardarlo qui sotto:

giocare Stadio PokèmonI fan avranno bisogno di un abbonamento al Nintendo Switch Online + Expansion Pack, che dà accesso all’emulatore Nintendo 64 di Switch.

Stadio Pokèmon È stato rilasciato per la prima volta nel 1999, ma non è stato rilasciato al di fuori del Giappone fino al 2000.

Invece di incaricare i giocatori di esplorare un’area in Pokèmon il mondo e cattura un gruppo di Pokemon per usarli, stadio Pone maggiore enfasi sulle battaglie con i boss consecutive.

Mentre la versione originale di stadio Consentendo ai fan di creare le proprie feste utilizzando cartucce Pokémon importate dal Game Boy, Nintendo ha chiarito che la versione Switch non avrà questa funzione abilitata.

“Stadio Pokèmon Offre agli allenatori un posto in prima fila per accese battaglie sul ring 3D” Pagina del negozio per lo stadio. “Gli allenatori di Pokémon sono in grado di affrontare battaglie a turni simili alle versioni di Pokémon per Game Boy, ma le stravaganti sequenze di animazione e gli appariscenti effetti di attacco speciali daranno vita ai tuoi Pokémon come mai prima d’ora.”

stadio È l’ultimo gioco che Nintendo ha aggiunto alla sua app per Nintendo 64 e si unisce ai Mi piace Banjo-KazooieE The Legend of Zelda: Ocarina of TimeE Super Mario 64.

due Pokèmon Giochi – pop E Lega rompicapo – Già disponibile tramite un servizio in abbonamento, mentre Questa pagina lo ha confermato Stadio Pokémon 2 Sarà aggiunto in futuro.

In altre notizie Nintendo, la società ha annunciato che risolverà gratuitamente i problemi di deriva dei Joy-Con nel Regno Unito.