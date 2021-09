Switch Online giapponese ottiene il controller dell’unità a sei pulsanti Sega Mega

Era l’annuncio dell’ultima versione di Nintendo Direct I giochi per Nintendo 64 e Sega Genesis (Mega Drive) stanno arrivando su Switch Online Il prossimo mese come servizio “Extension Pack”.

Ciò include una nuova aggiunta (ma è vecchio) Controller che ora sono wireless. C’è una console Nintendo 64 e una console Sega Genesis a tre pulsanti. Se risiedi in Giappone e sei un membro NSO, sembra che sarai effettivamente in grado di ottenere una versione a sei pulsanti del Wireless GamePad da Sega.

Verranno rilasciati anche “NINTENDO 64 Controller” e “SEGA Mega Drive Fighting Pad 6B”, che vi permetteranno di giocare con le stesse sensazioni che avevano all’epoca.#NintendoDirectJP pic.twitter.com/YNs5oJnjdw– Nintendo Co., Ltd. (@Nintendo) 23 settembre 2021

Sebbene non sia chiaramente la migliore notizia per i fan di Sega qui in Occidente, non è nemmeno così sorprendente. Quando Sega ha rilasciato il Sega Mega Drive Mini a livello nazionale nel 2019, Ho fatto esattamente lo stesso – fare Game pad a 6 pulsanti esclusivo per il Giappone.

Il gamepad a tre pulsanti Sega Genesis Wireless sullo Switch ti costerà $ 49,99 / £ 39,99 / € 49,99. Puoi saperne di più sull’ultima rivelazione del controller Switch Online su Il nostro post precedente. Anche Switch Online in Giappone ne riceverà un po’ Vari titoli di giochi, Come Robot personalizzato.