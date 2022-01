Nel Regno Unito, gli scienziati hanno trovato antiche tracce di dinosauri – fatti interessanti – tsn.ua

Il fatto che le reliquie appartenessero a un parente stretto dei primi dinosauri è evidenziato dalle grandi dimensioni e dalla forma stampata.

Vecchie stampe sono state trovate a Benart Beach nel Galles meridionale (Regno Unito). Gli esperti credono loro appartengono Parente dei dinosauri, la sua storia risale a più di 200 milioni di anni.

Secondo la pubblicazione, le reliquie sono state scoperte l’anno scorso dal paleontologo dilettante Kerem Reis, che ha segnalato il ritrovamento al Museo di Storia Naturale, dove i paleontologi hanno condotto la ricerca. Dopo l’esame, pensano che i percorsi noti come il percorso, È stato lasciato da sauropodi o prosauropodi molto antichi che risalgono al periodo Triassico.

All’inizio, gli scienziati erano scettici sulla sua scoperta, ma dopo un’indagine ha indicato che potrebbero effettivamente essere tracce di dinosauri. Sono i risultati della loro ricerca pubblicato In Giornale Geologico. Le grandi dimensioni e la forma delle stampe indicano che potrebbero essere appartenute a un grande dinosauro – Soropodomorfo. Gli effetti trovati in Penart sono documentati per ulteriori studi utilizzando tecniche di imaging 3D.

Foto / Museo di Storia Naturale

