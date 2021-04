IPhone è venduto resistente all’acqua, ma non è garantito a questo punto

I clienti scoprono che la protezione dall’acqua non è inclusa nella garanzia dello smartphone.

Per diversi anni, la maggior parte degli smartphone, in particolare i telefoni di fascia alta, ha introdotto un design resistente all’acqua e alla polvere, generalmente accompagnato da certificazione. Per evitare qualsiasi comportamento scorretto intenzionale da parte dell’utente, i marchi escludono dalla garanzia i danni causati dall’acqua, nonostante questo design e il fatto che tu possa immergere il tuo smartphone quotidianamente senza incidenti.

La mancanza di una garanzia non ha soddisfatto Apple. La società è stata citata in giudizio nello stato di New York, negli Stati Uniti.

Il problema dei segni obbligatori

Il caso denunciato questo fine settimana a US Justice assume la forma di una class action e annuncia che Apple sta dando una cattiva idea della resistenza dell’iPhone alla polvere, con “piccoli segnali” insufficienti, in particolare per quanto riguarda le interpretazioni della certificazione IP. In particolare, è il tipo di acqua che può o non può danneggiare l’iPhone. I test di laboratorio vengono eseguiti con acqua pura o normale, mentre l’acqua della piscina fortemente clorata o l’acqua di mare possono danneggiare l’iPhone.

Il punto più legittimo del caso ha a che fare con i consigli di Apple. Apple consiglia di sciacquare iPhone con acqua se parti di esso sono state macchiate di liquidi come succo di frutta o caffè. Tuttavia, se l’acqua dovesse danneggiare l’iPhone in questa manipolazione, Apple potrebbe non accettare lo smartphone come garanzia.

I querelanti chiedono ad Apple di correggere i suoi materiali di marketing e di pagare le spese legali oltre al risarcimento. Ricorda ancora che se Apple fosse l’obiettivo qui, potrebbe essere perché iPhone è lo smartphone più popolare al mondoAltri produttori di smartphone offrono gli stessi termini di garanzia.