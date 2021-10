[كيمياء / أحياء / علوم الأرض]Comunicazione diretta per gli studenti dell’Active University di Tokyo / Suggerimenti su un metodo di studio a tempo limitato. | Oggi Shimbun Online

“Internet è pieno di informazioni sulla preparazione per l’esame dell’Università di Tokyo, ma non conosco nessuno di cui fidarsi. Non ci sono studenti dell’Università di Tokyo che hanno superato l’esame e non ci sono amici in giro che vogliono sostenere l’esame dell’Università di Tokyo, come dobbiamo affrontare l’esame nello stato?” È accettabile decidere di sostenere l’esame dell’Università di Tokyo, ma ci sono molti esaminandi che hanno questi problemi. Questo suggerimento sul metodo di studio è utile lì. Questa volta su chimica, biologia e scienze della terra. Dalle informazioni di base nell’esame di ammissione all’Università di Tokyo alle contromisure di ogni stagione, puoi capire il percorso di passaggio leggendo questo. Usalo per studiare per gli esami di ammissione.(composizione, Suzuki Maki)

Chimica: ce lo dice l’output

Il tempo totale dell’esame è di 150 minuti in entrambe le materie scientifiche, con un massimo di 60 punti ciascuna. Ogni anno vengono poste domande da tutte le aree dei materiali inorganici, organici e teorici, composte da tre domande principali. Cerchiamo di capire lo scopo leggendo “Intent and Answering Questions” pubblicato dall’Università di Tokyo.

Innanzitutto, per poter applicare liberamente le conoscenze a livello di libro di testo, è consigliabile esercitarsi utilizzando non solo i libri di domande disponibili in commercio, ma anche le domande pre-quiz del centro, e realizzare articoli di conoscenza per rendere il comprensione accurata. Idealmente, dovresti essere in grado di coprire l’intera gamma di Summer High 3. Inoltre, se non riesci a sbarazzartene guardando il commento, o se hai una conoscenza che è facile da dimenticare, è una buona idea cercare cose correlate in un libro di riferimento. , o ottenendo una foto tramite esperimento o prenotazione manuale. Aiuta a conservare la memoria e mantenere la motivazione a lavorare sugli esercizi.

Dopo aver studiato il livello dell’intero libro di testo, prova a risolvere i problemi tipici per vedere se le tue conoscenze sono solide. Definiamo le aree in cui non siamo bravi e iniziamo le esercitazioni preliminari al più tardi a novembre concentrandoci sulla produzione dalle vacanze estive.

Il problema della stessa Università di Tokyo può essere risolto se ci vuole tempo, ma il tempo dell’esame è breve. Sarebbe bello poter fissare un limite di tempo per ogni domanda chiave o posticiparne alcune. Ad esempio, “Se completi la decisione sulla struttura, otterrai un profitto, ma il tempo perso nel momento del fallimento è enorme”. Continuiamo ad esercitarci. Ci sono alcune domande che a prima vista sembrano nuove, quindi è essenziale leggere attentamente le frasi delle domande. Comprendi con calma ciò che è necessario e mettilo in relazione con idee e conoscenze note.

In produzione, dovresti prestare attenzione alla formattazione, ad esempio come viene utilizzato lo spazio nel foglio delle risposte e se devi compilare il calcolo. Se ripeti gli esercizi e imposti la strategia, puoi definire bene il problema che vuoi risolvere e puoi puntare a un punteggio alto accumulando costantemente punti. Per favore, goditi il ​​divertimento della chimica e non dimenticare di divertirti.(Li Ⅱ ・ 1 anno)

Biologia: ottieni suggerimenti dalle frasi iniziali e dai diagrammi

La durata dell’esame è di 150 minuti in totale per le due materie scientifiche e il punteggio è di 60 punti per ciascuna materia. Ci sono tre domande principali e vengono poste domande interdisciplinari. Il formato è suddiviso approssimativamente in domande a scelta e domande di saggio, mentre i contenuti sono suddivisi approssimativamente in domande di conoscenza, domande di ragionamento e domande di aritmetica. Tra questi, il problema della considerazione e il problema dell’aritmetica sono pensare ad argomenti non appresi al liceo dai risultati empirici, o approfondire argomenti conosciuti. È dotato di lunghe frasi e tabelle e, se lo leggi, sarai in grado di rispondere.

Entro il 3 dicembre del liceo acquisiamo le conoscenze di base utilizzando libri di testo e libri di domande a livello di conformità ai libri di testo. Invece di trattare con forza le domande a livello di esame di ammissione, è importante essere in grado di spiegare in modo affidabile le definizioni delle parole nei libri di testo e come si verifica questo fenomeno. Ad esempio, nel caso della “sintesi proteica”, possiamo spiegare tutto dall’inizio della trascrizione al legame peptidico tra gli amminoacidi.

Una volta che hai una base solida, esercitati a utilizzare le domande precedenti per familiarizzare con il formato delle domande dell’Università di Tokyo e le impostazioni temporali rigorose. Lascia gli ultimi 7 anni e puoi risolvere ogni grande domanda prendendo 25 minuti come indizio.

Nel capitolo finale, risolveremo l’ultima delle domande passate con una combinazione di due materie scientifiche, assumendo le prestazioni effettive. Assicurati di autovalutare e rivedere dopo la soluzione. Poiché il punteggio per ogni domanda non è annunciato, il punteggio sarà personalizzato con riferimento al punteggio del test di simulazione. Nella recensione, prima controlla se c’è qualche omissione di conoscenza. Quindi, analizziamo obiettivamente dove è inciampato il problema irrisolto. Puoi leggere il commento e ricomporre la tua risposta. Dalle domande precedenti, puoi imparare come leggere le frasi problematiche, come gestirle e come allocare il tempo in modo appropriato, quindi per favore usale in modo efficace.

In produzione, decidi di andare avanti quando ti fermi per un certo periodo di tempo e leggi tutti i numeri. Se ti eserciti ad allocare il tempo in più modelli e sei in grado di rispondere in modo flessibile, non sarai impaziente nella produzione effettiva. Anche se hai un problema sconosciuto, pensa a come risolverlo usando le tue conoscenze.(Li Ⅱ ・ 1 anno)

Scienze della Terra: Esercizi Coscienti per la Produzione

Il tempo totale dell’esame è di 150 minuti in entrambe le materie scientifiche. La composizione è composta da 3 domande principali suddivise in 2 e 3 sotto-domande, con un punteggio di 60 punti. Data una profonda comprensione del contenuto del libro di testo, la domanda è come affrontare i nuovi concetti. La quantità di conoscenza, capacità computazionale e capacità descrittiva viene sollevata attraverso la prima domanda che si concentra sull’analisi computazionale dell’astronomia, la seconda domanda che enfatizza la descrizione della relazione con la meteorologia e gli oceani e la terza domanda riguardante le rocce e la geologia. La linea guida è di risolvere una grande domanda in 25 minuti.

Leggi libri di testo e illustrazioni il maggior numero di volte possibile per completare le tue conoscenze. Idealmente, dovrebbe essere completato nel momento in cui raggiunge l’altezza 3. Per quanto riguarda rocce e sfere, nelle illustrazioni sono inclusi diversi diagrammi e immagini, quindi è una buona idea utilizzarli o conoscerli visivamente in base all’esperienza reale. È anche efficace riassumere sistematicamente l’intera gamma in un laptop per colmare il divario di conoscenza. Studiamo anche la fisica che è alla base delle scienze della Terra.

Dopo High School Summer 3, risolveremo le domande passate per abituarci all’aspetto unico del secondo test. Concentrati sui problemi computazionali che possono essere applicati e risolti formalmente per risparmiare tempo nella produzione. Per il periodo passato, tralascia le ultime domande e lavora sulle domande precedenti per 3-5 anni. L’astrofisica contiene un piccolo insieme di problemi e non c’è abbastanza pratica per risolvere problemi computazionali in astrofisica e problemi descrittivi che richiedono la spiegazione e lo studio delle cause degli eventi. Pertanto, è importante concentrarsi su ogni domanda e assorbire quanta più conoscenza possibile. Iniziamo a misurare il tempo da questo momento. Oltre all’Università di Tokyo, sono utili le domande passate dell’Università di Kyoto.

Dall’autunno, sii consapevole del test comune e concentrati sulla conferma delle tue conoscenze. Per questo, raccomandiamo il test del centro e le domande passate dell’Università di Tohoku e dell’Università di Hokkaido. Subito dopo la prova combinata, risolvi le domande precedenti che hai già risolto e torna alla sensazione della seconda prova. Dopodiché, non ti resta che ripetere gli esercizi con il primo sguardo alle domande precedenti che hai messo da parte.

In produzione, iniziamo con la panoramica del problema e iniziamo con il problema di calcolo. Il processo di verifica è complicato, quindi non inseguirlo troppo a fondo e, anche se non lo risolvi, dovresti arrotondarlo a 25 minuti per ogni domanda.(prima lezione, un anno)

Punteggi e tempo per il secondo test di abilità accademica (creato dal giornale dell’Università di Tokyo sulla base dell’annuncio dell’Università di Tokyo) arti liberali Scienza lingua nazionale 150 punti / 120 punti 100 punti / 80 punti matematica 100 punti / 80 punti 150 punti / 120 punti Storia giapponese 150 minuti / 120 punti (scegli due argomenti qualsiasi) Nessuno storia del mondo geografia Fisica Nessuno 150 minuti / 120 punti (scegli due argomenti qualsiasi) Sostanze chimiche biologia geologia una lingua straniera 120 minuti / 120 punti 120 minuti / 120 punti

[اللغة الإنجليزية / الحديثة / الكلاسيكية]Comunicazione diretta per gli studenti dell’Active University of Tokyo / Suggerimenti sul metodo di studio a tempo limitato. Questa è una linea retta da attraversare!

[تاريخ اليابان / تاريخ العالم / الجغرافيا]Active University of Tokyo Storia dal vivo per studenti / suggerimenti su come studiare in base al tempo Questa è una linea retta da attraversare!

[العلوم الإنسانية الرياضيات / العلوم الرياضيات / الفيزياء]Comunicazione diretta degli studenti dell’Università attiva di Tokyo / Suggerimento del metodo di studio specifico per il tempo Questa è una linea retta finché non si passa!

[تصحيح المقال]23 settembre 2021 23:32 Prima frase corretta.

Connessione