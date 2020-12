Ιστορική συμφωνία Λονδίνου – Ε.Ε. για το Brexit

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, πυρετώδεις διαπραγματεύσεις, πολλά κενά και ατελείωτες ώρες συζητήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για τη μετα-Brexit εποχή.

Με συγκινητικούς τόνους, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι «πετύχαμε μια καλή συμφωνία». Επισήμανε ότι «μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα απ’ ό,τι ξεχωριστά» και πρόσθεσε: «Η συμφωνία είναι δίκαιη, ισορροπημένη και σωστή». «Οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήταν πολλά τα διακυβεύματα, πρόκειται για μια συμφωνία για την οποία άξιζε να δώσουμε τη μάχη».

Η ίδια τόνισε ότι η κοινή αγορά θα παραμείνει δίκαιη, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζήτημα ήταν πάντα η κυριαρχία. «Καμία συμφωνία στον κόσμο δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα», είπε και διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη για το Brexit. Η συμφωνία «θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.

Το βίντεο των δηλώσεων

It was truly worth combating for this deal.

We now have a good & well balanced arrangement with the British isles. It will shield our EU pursuits, assure honest opposition & offer predictability for our fishing communities.

Europe is now going on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020