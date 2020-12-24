Mondo

Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı

by

&#13
Banjo Paterson’un malzemelerinin arasında bulunan tarihi çikolata ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Avustralya Ulusal Kütüphanesi’nde tarihi çikolatalar, gün yüzüne çıkarıldı.

&#13

Hatıra kutusundaki çikolatalar, Avustralyalı şair, gazeteci ve yazar Banjo Paterson’ın kağıtlarının arasında bulundu.

&#13

120 YILLIK ÇİKOLATALAR SAPASAĞLAM

&#13

Çikolataların, 120 yıl geçmesine rağmen son derece iyi formda olması dikkat çekti. Kutuda eski saman ve gümüş folyo ambalaj kalıntılarının olduğu görüldü.

&#13

Keşif bir şairin şiirleri, günlükleri ve gazete küpürleri arasından çikolata çıkmasını ummayan görevlileri şaşkına çevirdi.

&#13

Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı Online video

&#13

&#13

&#13

‘NEDEN YEMEDİ’ SORUSU

&#13

Kütüphane görevlisi Jennifer Todd, kutu için “Açıldığında oldukça ilginç bir koku vardı. Kutu çikolata Banjo’ya ait.dedi.

&#13

Banjo Paterson’ın neden çikolataları aldığına ya da onları neden yemediğine dair açıklama yapılmadı. Ancak çikolataların, Kraliçe Victoria tarafından Boer Savaşı sırasında askerlere verildiği belirtildi.

&#13

Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı #2

&#13

Banjo Paterson

&#13

“AFRİKA SICAĞINDAN KORUMAK İÇİN EVE GÖNDERDİ”

&#13

Banjo Paterson, Ekim 1899’da bir gazetenin savaş muhabiri olarak Güney Afrika’ya sevk edilmiş, yaklaşık bir yıl sonra Avustralya’ya geri dönmüştü.

&#13

Paterson’ın çikolatayı askerlerden satın aldığı ve çoğu asker gibi Güney Afrika sıcağından korumak için eve gönderdiği tahmin ediliyor.

&#13

Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı #3

&#13

Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı #4

READ  Világ: A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset
0
Allegria Manna
Written By
More from Allegria Manna

Világ: A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset

Világ: A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset |...
Read More

You may also like

Ibovespa fecha em queda e volta aos 115 mil pontos com nova cepa do coronavírus; dólar sobe a R$ 5,12

Quake info: Moderate mag. 5.3 earthquake

Video clip viral | Enfermera dejó caer a un recién nacido cuando quería contestar su celular | YouTube | HISTORIAS

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *