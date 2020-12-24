

Banjo Paterson’un malzemelerinin arasında bulunan tarihi çikolata ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Avustralya Ulusal Kütüphanesi’nde tarihi çikolatalar, gün yüzüne çıkarıldı.



Hatıra kutusundaki çikolatalar, Avustralyalı şair, gazeteci ve yazar Banjo Paterson’ın kağıtlarının arasında bulundu.



120 YILLIK ÇİKOLATALAR SAPASAĞLAM



Çikolataların, 120 yıl geçmesine rağmen son derece iyi formda olması dikkat çekti. Kutuda eski saman ve gümüş folyo ambalaj kalıntılarının olduğu görüldü.



Keşif bir şairin şiirleri, günlükleri ve gazete küpürleri arasından çikolata çıkmasını ummayan görevlileri şaşkına çevirdi.



Avustralyalı şairin eşyalarının arasından 120 yıllık çikolata çıktı Online video







‘NEDEN YEMEDİ’ SORUSU



Kütüphane görevlisi Jennifer Todd, kutu için “Açıldığında oldukça ilginç bir koku vardı. Kutu çikolata Banjo’ya ait.” dedi.



Banjo Paterson’ın neden çikolataları aldığına ya da onları neden yemediğine dair açıklama yapılmadı. Ancak çikolataların, Kraliçe Victoria tarafından Boer Savaşı sırasında askerlere verildiği belirtildi.





Banjo Paterson



“AFRİKA SICAĞINDAN KORUMAK İÇİN EVE GÖNDERDİ”



Banjo Paterson, Ekim 1899’da bir gazetenin savaş muhabiri olarak Güney Afrika’ya sevk edilmiş, yaklaşık bir yıl sonra Avustralya’ya geri dönmüştü.



Paterson’ın çikolatayı askerlerden satın aldığı ve çoğu asker gibi Güney Afrika sıcağından korumak için eve gönderdiği tahmin ediliyor.



