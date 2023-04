Zijin Mining attacca l’accordo Mihigo da 1 milione di dollari di AVZ e l’udienza dell’ICC viene ritardata

Da IL Revisione finanziaria australiana menzionato che il signor Mihigo aveva accettato un pagamento in contanti di 1 milione di dollari da AVZ, il consulente ha negato qualsiasi comportamento inaccettabile e ha affermato a Londra Financial Timesl’emittente pubblica francese France 24 e i media della RDC hanno riferito che Zijin era dietro una “campagna organizzata di disinformazione” per diffamare lui e AVZ.

Tuttavia, la signora Chen ha respinto queste affermazioni. “Come consulente retribuito, i commenti del signor Mihigo sono intrinsecamente di parte”, ha detto. Queste accuse oltraggiose sono state fatte senza alcuna prova. Zijin Mining respinge tutte le affermazioni di AVZ e del signor Mihigo.

Il signor Mihigo si è lamentato pubblicamente della segnalazione del piano proposto da AVZ di pagargli una commissione di successo aggiuntiva di $ 3 milioni e $ 2 milioni di capitale per un totale di $ 5 milioni se viene concessa una licenza mineraria.

Il 2 giugno, il consiglio di amministrazione di AVZ ha approvato la nomina di avvocati per DLA Piper per condurre una revisione del suo piano per offrire una commissione di successo di $ 5 milioni. Piper è stato successivamente consigliato dal DLA di non accettare di pagare la quota di abbonamento, che è stata annullata.

In un’udienza della Corte penale internazionale prevista entro la fine dell’anno, AVZ cercherà di liberare la richiesta di Zijin al 15% di partecipazione azionaria in Manono sulla base del fatto che il tribunale non ha giurisdizione.

Zijin afferma di aver acquistato una partecipazione del 15% in Manono nel novembre 2021 per 33,4 milioni di dollari dall’autorità mineraria Cominiere, sostenuta dal Congo. Tuttavia, AVZ ha ripetutamente negato questa affermazione come “falsa” e non ha autorità legale.

Il minatore con sede a Perth afferma di possedere ancora il 75% di Manono perché il trasferimento del 15% costituirebbe una violazione di un accordo di joint venture con il venditore Cominier.

AVZ Minerals è coinvolta in una disputa sul progetto Manono nel sud-est della Repubblica Democratica del Congo. Metalli AVZ

Zijin afferma che la sua quota di proprietà è stata registrata nel registro pubblico delle azioni della RDC del Progetto Manono nel novembre 2021 ed è legalmente valida. La signora Chen ancora una volta ha attaccato AVZ per aver cercato di modificare il registro.

“Anche le accuse secondo cui l’agente di AVZ, il signor Mihigo, è stato incaricato di alterare i registri aziendali di Dathcom per rimuovere la proprietà legale di Zijin Mining nella joint venture sono motivo di grande preoccupazione”, ha affermato. “È interessante notare che questa notizia fa eco a un precedente tentativo da parte di un agente AVZ di utilizzare mezzi illegali per influenzare questo progetto e modificare i record”.

AVZ sta anche affrontando una battaglia legale con un altro partner di joint venture di nome Dathomir e l’avvocato di azione collettiva Omni Bridgeway. Il minatore australiano ha ripetutamente incolpato i suoi problemi e l’arresto delle negoziazioni di 11 mesi su terze parti ostili.