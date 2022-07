YouTuber risolve i problemi di surriscaldamento del MacBook Air M2 per $ 15

presto Valutazioni per MacBook Air M2 Fuori, le prestazioni dell’acceleratore erano un ritornello comune. Ora, uno YouTuber ha trovato una soluzione che utilizza solo $ 15 di materiali.

Dopo il test di riparazione, il MacBook Air M2 modificato avrebbe battuto il MacBook Pro M2 in alcuni benchmark.

Per rendere il MacBook Air il più sottile e leggero possibile, Apple progetta questi laptop per funzionare senza ventole interne. Il tuo MacBook Air sarà sempre completamente silenzioso a meno che non riproduca contenuti multimediali o ti invii una notifica o un altro avviso. Scorso Il MacBook Air M2 è molto popolare Chiaramente, Apple conosce i suoi clienti.

L’unico inconveniente di questo dispositivo sottile e leggero è il calore. All’interno della custodia del nuovo MacBook Air, il chip M2 può sopportare carichi di lavoro quasi quanto più pesanti possibile MacBook Pro Brother M2. Il MacBook Air può essere configurato allo stesso modo, ma non è ancora in grado di eguagliare le prestazioni a lungo termine del MacBook Pro su attività impegnative. Ad un certo punto, viene raggiunto un limite termico e quindi rallenta il sistema in modo che possa iniziare a raffreddarsi per evitare il surriscaldamento, che può danneggiare i componenti.

Tornando alla soluzione, il Canale YouTube Max Tech Dimostra cuscinetti termici economici all’interno dello chassis di MacBook Air per favorire il raffreddamento. Sembra improbabile che le pastiglie termiche da $ 15 faranno molta differenza. Ma sembrano farlo. Anche se questo potrebbe consentire al MacBook Air M2 a basso costo di Apple di superare le prestazioni del MacBook Pro M2, i benchmark sono stati eseguiti solo per pochi minuti.

Nel tempo, i pad termici non saranno in grado di superare il sistema di raffreddamento attivo integrato del MacBook Pro M2. Per carichi di lavoro pesanti che durano circa 15 minuti, i pad termici funzionano magnificamente. Successivamente, il calore si accumula e si verifica ancora il soffocamento.

Per provarlo tu stesso, dovrai aprire la custodia del nuovo MacBook Air M2 e apportare le modifiche. Le modifiche non sono permanenti e relativamente facili da apportare, ma ciò potrebbe invalidare la garanzia. Ciò significa che probabilmente non vale la pena rischiare di danneggiare un nuovo computer o perdere la garanzia Apple per quel guadagno a breve termine. È sicuramente un’esperienza divertente però. Le soluzioni di raffreddamento esterno possono avere un effetto simile e molti supporti per laptop includono ventole di raffreddamento per questo.

