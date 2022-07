PlatinumGames assume un veterano di Nintendo, indicando un “grande cambiamento”

PlatinumGames, noto per il suo lavoro su Mi piace BayonettaE il Meraviglia 101E il serie astraleTakao Yamani di Nintendo ha assunto il veterano Nintendo con una mossa che si dice rappresenterà un “cambiamento significativo” per l’azienda in futuro. Yamani si unirà a PlatinumGames come Vice President e Business Director.

Le notizie arrivano Famitsu (Grazie, silicone), sottolineando che ulteriori informazioni saranno condivise in una prossima intervista. Prima di entrare in PlatinumGames, Takao Yamane ha avuto una carriera di 27 anni in Nintendo, durante i quali ha ricoperto diverse posizioni di alto profilo, tra cui vicepresidente di Nintendo France e amministratore delegato delle vendite per Nintendo of Europe.

Come ha affermato Famitsu, PlatinumGames spera che Yaname possa aiutare l’attuale presidente Atsushi Inaba e il vicepresidente Hideki Kamiya ad aiutare l’azienda a realizzare le sue nobili ambizioni. Infatti, sebbene vanti una serie di giochi acclamati dalla critica, ha anche suscitato delusioni commerciali e critiche come caduta di Babilonia E il Adolescenti tartarughe ninja mutanti: mutanti a Manhattan.

Recentemente, PlatinumGames e Nintendo hanno confermato la data di uscita di Bayonetta 3, con il lancio del gioco esclusivamente su Switch il 28 ottobre. Inoltre, Il gioco presenterà una “modalità angelo ingenuo” per bloccare gli aspetti più “cattivi”. Dalle immagini, molto probabilmente per ridurre l’imbarazzo in un ambiente familiare e rendere più facile lo streaming online.

