YouTube: Come abilitare la funzione per guardare un video avviato sullo smartphone sul laptop | GIOCO SPORTIVO

Tieni presente che ci sono cambiamenti. Youtube È la piattaforma preferita da milioni di utenti per lo streaming di video dei loro artisti o programmi preferiti, nonché per guardare serie, documentari o le ultime notizie. Per chi è abituato a sbloccare contenuti dal proprio smartphone, l’azienda ha appena lanciato una nuova funzione chiamata “Continua a guardare” E da Google, è stato riferito che presto tutti gli utenti saranno in grado di riprodurre materiale che hanno messo in pausa sui loro telefoni cellulari sul proprio PC, laptop o TV, come si può ottenere questo? Qui te lo spieghiamo in dettaglio.

Maggiori informazioni | Così puoi scaricare video da YouTube e guardarli offline

La novità consente a un utente che ha iniziato a guardare un determinato video nell’app di farlo Android NS iOS Catturalo dallo stesso punto su un altro schermo. Completa questi passaggi.

Come riprodurre un video di YouTube in pausa su un altro schermo

Ti viene offerta la possibilità di continuare a guardare il video su un computer con Google Chrome o su una TV con Android TV e un’app Youtube , anche se non è consentito riprendere sui telefoni cellulari. Questa funzionalità richiede la sincronizzazione dell’account Google.

Quando si apre YouTube per PC, l’utente vedrà una schermata pop-up nell’angolo in basso a destra, con la riga di riproduzione corretta in cui ha interrotto la visione del video.

Come faccio loro spiegano occupazione 9to5Google Basta fare clic sulla scheda “Continua a guardare” o “Continua a guardare” per riprenderlo.

occupazione Basta fare clic sulla scheda “Continua a guardare” o “Continua a guardare” per riprenderlo. Premendo il pulsante di riproduzione inizierà a visualizzare automaticamente la miniatura, mentre premendo ovunque si aprirà l’intera pagina del video.

YouTube ti consente di continuare a guardare un video iniziato sul tuo cellulare sul tuo computer. Segui i passaggi in questa nota. (Foto: 9to5Google)

Come attivare la sincronizzazione dell’account Google

Per attivare la sincronizzazione è necessario un account Google.