WhatsApp sviluppa un nuovo lettore di messaggi vocali

Il WhatsApp Di recente, porta spesso aggiornamenti al messaggio vocale o alla funzione di posta vocale. Dopo aver lanciato una funzionalità che consente agli utenti di ascoltare i messaggi vocali a diverse velocità, questa volta WhatsApp ha sviluppato un nuovo lettore di messaggi vocali in stile.

Questa nuova funzionalità chiamata “Universal Voice Message Player” è stata scoperta dalla pagina WABetaInfo. La funzionalità è attualmente ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile pubblicamente e verrà rilasciata solo nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per Android e iOS.

Questa nuova funzionalità consente agli utenti di accedere all’operatore di posta vocale e ascoltare i messaggi vocali quando lasciano la pagina di chat, ha affermato WABetaInfo, come citato da detiKINET lunedì (4/10/2021).

Caratteristiche di Universal Voice Message Player per WhatsApp Photo: WABetaInfo

Questa funzione è chiamata universale perché l’utilità di avvio della posta vocale verrà posizionata nella parte superiore dell’applicazione ed è sempre visibile quando l’utente apre una qualsiasi parte dell’applicazione Il WhatsApp. Gli utenti possono anche pausa Segreteria telefonica e spegni il lettore in qualsiasi momento.

Questa funzione dell’operatore di posta vocale globale sarà molto utile quando gli utenti ricevono messaggi vocali a lungo termine, ma devono rispondere ai messaggi in altre chat. Con questa funzione, gli utenti possono comunque muoversi e rispondere ad altre chat senza dover smettere di ascoltare il messaggio vocale.

WABetaInfo ha affermato che questa funzione è stata scoperta durante lo sviluppo su WhatsApp per iOS. Ma WhatsApp sta anche pianificando di sviluppare la stessa funzionalità per la sua app Android.

WABetaInfo ha anche confermato che, poiché questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, esiste una possibilità Il WhatsApp Cambierà l’aspetto dell’operatore globale di posta vocale, sia a colori che nella sua interfaccia, prima che venga rilasciato al pubblico.

