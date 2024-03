Xinhua Immagini giornaliere | 9 marzo 2024 – Xinhua

Una foto aerea di un drone scattata il 6 marzo 2024 mostra la piattaforma di lancio n. 1 del sito di lancio del veicolo spaziale commerciale Hainan a Wenchang, nella provincia di Hainan, nel sud della Cina. La costruzione del sito di lancio dei veicoli spaziali commerciali ad Hainan è ancora in corso. Mentre la rampa di lancio n. 1 è completata ed è in fase di debug, la rampa di lancio n. 2 è ancora in fase di costruzione, con la copertura del corpo principale del bacino di conversione completata. (Xinhua/Bo Xiaoxiu)