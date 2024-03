Xinhua Immagini giornaliere | 26 marzo 2024 – Xinhua

Questa foto scattata il 24 marzo 2024 mostra una vista del ghiacciaio Fox sulla costa occidentale dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. (Foto di Yang Liu/Xinhua)

Questa foto scattata il 25 marzo 2024 mostra una vista della città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. (Xinhua/Wang Quanchao)

Una foto aerea scattata da un drone il 25 marzo 2024 mostra il cantiere del ponte Anbanhe sulla ferrovia ad alta velocità Harbin-Yichun nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Lunedì una trave scatolare di 32 metri è stata installata con successo sui pilastri del ponte Anbanhe. (Xinhua/Zhang Tao)

La gente partecipa a un evento commemorativo che celebra il 25° anniversario del bombardamento della NATO sulla Jugoslavia, a Prokoplj, Serbia, il 24 marzo 2024. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto qui domenica in un evento commemorativo che celebra il 25° anniversario del bombardamento della NATO sulla Jugoslavia. (Foto di Wang Wei/Xinhua)

I rappresentanti votano un progetto di risoluzione durante una riunione del Consiglio di Sicurezza presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 25 marzo 2024. Lunedì, il Consiglio di Sicurezza ha adottato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza durante il mese sacro del Ramadan. (Xinhua/Xie Yi)

Un palestinese taglia i capelli di un uomo vicino alle rovine di un edificio distrutto a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, il 24 marzo 2024. (Xinhua)

Lo staff lavora presso la sede principale della conferenza annuale del Boao Forum for Asia (BFA) 2024 a Boao, nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale, il 25 marzo 2024. La conferenza annuale del BFA 2024 si terrà dal 26 al 29 marzo a Boao, concentrandosi su come la comunità internazionale ha collaborato per affrontare le sfide comuni e assumersi le proprie responsabilità. (Xinhua/Yang Guanyu)

Liang Weicong (al centro) della Cina compete durante la finale C1 Scratch maschile ai Campionati mondiali di para ciclismo 2024 a Rio de Janeiro, Brasile, 24 marzo 2024. (Xinhua/Wang Tiankong)

Una foto della luna piena nel cielo sopra Spalato, in Croazia, il 25 marzo 2024. (Zvonimir Barisin/PIXSELL via Xinhua)