Xinhua: il riso ibrido cinese aiuta l’Africa a raggiungere la sicurezza alimentare

Gli agricoltori locali raccolgono il riso in un campo a Mahetsi, una città a 35 chilometri a nord-ovest di Antananarivo, in Madagascar, il 12 maggio 2023. In Madagascar, un paese insulare nell’Oceano Indiano, il mese di maggio è nella stagione autunnale. (Xinhua / Citraka Rajaonarison)

CHANGSHA, Cina, 1 luglio (Xinhua) — Dalla coltivazione del riso ibrido proveniente dalla Cina nel 2017, la famiglia di Dina che vive a Mahetzi, una cittadina a 35 chilometri a nord-ovest di Antananarivo, non solo è stata in grado di nutrirsi, ma anche di provvedere Abbastanza denaro per costruire una nuova casa e finanziare tre studenti universitari.

“Quest’anno abbiamo visto il raccolto migliore. Gli esperti cinesi sono stati molto responsabili, insegnandoci le tecniche e le conoscenze per aiutarci ad aumentare la produzione”, ha detto il 44enne.

Hu Yuifang, della Hunan Academy of Agricultural Sciences, è uno degli esperti di cui ha parlato Dina.

Hu è arrivato in Madagascar un anno dopo che la Cina e il Paese hanno lanciato un progetto di cooperazione sulla coltivazione di riso ibrido nel 2007, e da allora lavora lì, ricercando varietà di riso ibride adatte alle condizioni locali.

“Il riso è una coltura importante in Madagascar. A causa di fattori come l’arretratezza tecnologica e infrastrutturale, la produzione di riso nel Paese non è stata in grado di soddisfare pienamente i bisogni della sua popolazione”, ha affermato Hu.

Per trovare le varietà di riso ibride più adatte alle condizioni locali, lui e il suo team hanno visitato quasi tutte le aree di coltivazione del riso nella nazione insulare.

Ad oggi la superficie totale di coltivazione del riso ibrido in Madagascar ha superato i 50.000 ettari, con una resa media di circa 7,5 tonnellate per ettaro. Le varietà di riso ibride sviluppate grazie all’esperienza cinese hanno una resa media da due a tre volte superiore rispetto alle varietà domestiche.

Hu Yuefang (secondo da sinistra), un esperto cinese di riso ibrido, lavora con gli agricoltori locali in un campo a Mahetzi, una città a 35 chilometri a nord-ovest di Antananarivo, Madagascar, il 12 maggio 2023 (Xinhua/Citraca Rajaonarisson)

La vita a Ninja, un piccolo villaggio nella provincia di Bubanza nel nord-ovest del Burundi, è stata trasformata con l’aiuto dell’esperienza cinese negli ultimi cinque anni.

Nel 2018, un gruppo di esperti cinesi è arrivato nel villaggio e ha guidato 134 famiglie in una produzione pilota su larga scala di riso ibrido. Ora il villaggio è riuscito a coltivare otto stagioni, con un’area di semina cumulativa di 380,64 ettari, con una resa totale di 4104 tonnellate e un reddito netto di 1,32 milioni di dollari USA.

Diomede Ndayiruki, direttore generale della pianificazione del territorio, dell’irrigazione e della protezione del patrimonio presso il Ministero dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’allevamento del Burundi, ha affermato che gli esperti agricoli cinesi hanno aiutato il Burundi a ottenere molti successi, in particolare nell’introduzione del riso ibrido.

“Grazie alla tecnologia cinese, la nostra produzione di riso è passata da 3-4 tonnellate per ettaro a 10-11 tonnellate”, ha detto Ndayiruki.

Attualmente, più di 20 paesi africani stanno coltivando riso ibrido e la Cina continua a fornire supporto tecnologico a quei paesi per aumentare la loro produzione di riso ibrido.

Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. (LPHT), dedicata alla promozione del riso ibrido in tutto il mondo, ha implementato 179 programmi di formazione per aiuti esteri dagli anni ’90.

“L’Africa è un’area chiave per la nostra assistenza tecnologica”, ha affermato Chen Xiaoliang, direttore della pianificazione del dipartimento di formazione per gli aiuti esteri dell’LPHT.

Diplomatici africani visitano la Yuanlongping Agriculture Hi-Tech Co., Ltd. a Changsha, nella provincia cinese centrale di Hunan, il 29 luglio 2022. (Xinhua/Xinhua)

Dal 2020 al 2022 LPHT ha tenuto 24 corsi di formazione agricola per l’Africa, con un totale di 977 partecipanti. Per garantire la continua assistenza agricola all’Africa durante la pandemia di COVID-19, LPHT ha aiutato alcuni paesi africani a creare piattaforme di formazione agricola online e ha fornito traduttori per diverse lingue.

Nel frattempo, con l’obiettivo di sfruttare la tecnologia del riso ibrido cinese per aiutare l’Africa a raggiungere l’obiettivo di eliminare la fame e garantire la sicurezza alimentare, il China National Hybrid Rice Research and Development Center ha aperto ufficialmente il suo centro secondario in Africa in Madagascar nel maggio 2019.

Il sottocentro Africa si concentra sullo sviluppo e la promozione di varietà di riso ibride adatte alle esigenze locali, fornendo agli agricoltori locali una formazione avanzata, ha affermato Zhang Lijun, direttore esecutivo del sottocentro.

Dopo tre anni di interruzione causata dalla pandemia di COVID-19, gli scambi tra Cina e Paesi africani nel campo del riso ibrido sono tornati alla normalità.

Alla terza China-Africa Economic and Trade Expo che si terrà a Changsha, capitale della provincia cinese centrale di Hunan, più paesi africani stanno osservando opportunità per migliorare la cooperazione agricola con la Cina.

“Molti paesi africani hanno già fissato appuntamenti con noi in anticipo”, ha affermato Wei Ran, direttore della cooperazione internazionale presso l’Hunan Hybrid Rice Research Center, aggiungendo che i ministri dell’agricoltura e gli ambasciatori di vari paesi africani, tra cui Malawi ed Egitto, hanno contattato il centro . Per ulteriori indicazioni sulla coltivazione del riso ibrido domestico.

La Cina è sempre stata impegnata ad aiutare l’Africa a sviluppare e alleviare la povertà, ha affermato Tahyana Razanamahaeva, direttore delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni della Societe Trading de l’Ocean Indien, che collabora con la parte cinese nella promozione del riso ibrido in Madagascar.

“Speriamo in una maggiore cooperazione con la Cina nei settori della meccanizzazione agricola, della produzione di semi di riso ibrido e altri”, ha affermato.■