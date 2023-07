Le orche deliziano gli spettatori a Locarno Beach a Vancouver

Ali Shirazi si è trasferito a Vancouver solo tre mesi fa, ma venerdì un residente per tutta la vita è stato sfortunato a vederlo.

Shirazi era a Locarno Beach con la moglie e il genero a mezzogiorno e stava guadando le onde quando gli è sembrato di vedere una foca nuotare a circa 30 metri di distanza.

Poi ha visto alcuni mammiferi marini più grandi: un gruppo di orche.



0:32 Un neonato avvistato nelle acque vicino a Tofino



“Mi sentivo come se a 100-150 piedi (a distanza) vedessi le loro code”, ha detto a Global News.

“L’ho prenotato fuori dall’acqua, ora c’era la bassa marea, quindi sono corso su molta sabbia bagnata da mia moglie e mio marito che si erano sistemati sulla spiaggia e hanno preso il mio telefono e mio cognato e sono tornati nell’acqua.”

Shirazi è riuscito a catturare una rapida clip delle orche prima che si tuffassero di nuovo sotto le onde, e ha detto che pensava che stessero dando la caccia alle foche.

In tal caso, è probabile che le orche assassine fossero passeriformi o orche di Bigg, note per i loro appetiti per le foche e altre balenottere comuni, piuttosto che le orche meridionali in via di estinzione, che preferiscono mangiare il salmone.