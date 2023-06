La tecnologia digitale è un punto di svolta per l’istruzione nell’Africa subsahariana

Le tecnologie digitali e la connettività sono fondamentali per sbloccare il vero potenziale dei giovani africani. Aprendo nuove opportunità per i giovani africani di apprendere e per gli educatori di entrare in contatto con gli studenti nelle comunità remote e rurali, queste risorse svolgono un ruolo essenziale nel miglioramento dei sistemi educativi africani. Ma solo se sono in atto i giusti meccanismi e politiche di supporto.

Questo è uno dei punti principali evidenziati nella nuova ricerca di Vodacom Group, Vodafone e Safaricom, lanciata in collaborazione con la Nelson Mandela Foundation. Il documento di ricerca, “Come le tecnologie digitali possono trasformare l’istruzione nell’Africa sub-sahariana”, delinea lo stato attuale dell’istruzione in tutto il continente. Mostra come le tecnologie digitali e di connettività, insieme ai necessari quadri normativi e al supporto dei governi e delle parti interessate del settore, possono essere sfruttate per mitigare gli ostacoli all’istruzione in tutto il continente.

Il rapporto di ricerca mostra che c’è stato un forte aumento dell’accesso all’istruzione in tutta l’Africa negli ultimi 50-60 anni, ma, sfortunatamente, un aumento dell’accesso non si traduce necessariamente in un aumento della qualità dell’istruzione fornita. Se combinati con una connettività affidabile e conveniente, gli strumenti e le tecnologie digitali offrono una soluzione conveniente e scalabile a questo problema, consentendo ai giovani di entrare in contatto con educatori altamente qualificati che possono aiutarli a tradurre i contenuti educativi in ​​conoscenze preziose.

“Lo abbiamo visto in prima persona attraverso il nostro ecosistema di progetti e iniziative educative, che cercano di fornire l’accesso a risorse educative di qualità, sostenere l’apprendimento a distanza e sforzarsi di migliorare l’esperienza educativa complessiva per insegnanti e studenti in alcune delle regioni con meno risorse di Africa”, afferma Shamil Josup, CEO di Vodacom Group.

“Il programma Vodacom e-School in Sud Africa ne è un perfetto esempio”, aggiunge. L’iniziativa promuove l’educazione digitale fornendo accesso gratuito a un’istruzione di qualità agli studenti delle scuole primarie e secondarie (Grade R a 12). Ciò include l’accesso a materiali didattici digitali (come libri di testo interattivi, contenuti multimediali e valutazioni), altre risorse educative e servizi di supporto. La piattaforma è disponibile su dispositivi mobili e desktop, gratuitamente, per tutti i clienti Vodacom.

“L’accesso a un’istruzione di qualità è fondamentale per combattere i cicli intergenerazionali di povertà e disuguaglianza. Nelson Mandela ha sempre sottolineato l’importanza dell’istruzione, non solo per l’autorealizzazione e la trasformazione individuale, ma anche per trasformare il corso della società verso l’equità, la giustizia e la dignità condivisa, ” afferma il professor Vern Harris Acting CEO della Nelson Mandela Foundation.

Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che queste innovazioni digitali abbiano il potenziale per trasformare completamente l’istruzione africana, ci sono una serie di barriere all’accesso digitale che impediscono ai giovani africani di trarne il massimo vantaggio. Per il professor Jonathan Jansen, un esperto di istruzione di fama mondiale e uno degli autori del documento, queste barriere includono tutto, dalla mancanza di elettricità affidabile, supporto tecnico limitato e scarso accesso a Internet a barriere linguistiche, instabilità politica e norme sociali restrittive. Ma con le politiche, le infrastrutture e gli investimenti giusti, la digitalizzazione può fornire nuove opportunità ai giovani africani per godere di un futuro più equo, sostenibile e interconnesso, afferma.

“Ciascuno di questi ostacoli può essere superato con i giusti partenariati, interventi ed ecosistemi. Soprattutto, affrontare questi ostacoli richiede il sostegno politico e il sostegno dei governi per garantire che i meccanismi messi in atto siano appropriati in quanto incontrano studenti ed educatori africani ovunque si trovino sono”, continua il professor Jansen.

In effetti, ciò significa sviluppare e attuare regolamenti che supportino l’educazione digitale, costruire partenariati strategici e investire nell’infrastruttura digitale. Inoltre, i governi africani devono essere promotori di progetti di educazione digitale su piccola scala e devono compiere sforzi concertati per trasformare la formazione degli insegnanti per soddisfare le esigenze dell’apprendimento digitale.

Joosub afferma che non c’è dubbio che la sfida che ci aspetta è scoraggiante. “È fondamentale che ci prendiamo il tempo per comprendere l’ambiente economico, sociale e politico dell’Africa in modo da poter riunire le giuste parti interessate – da quelli ai vertici del governo agli studenti nelle classi negli angoli più remoti del nostro continente – ​​per trovare soluzioni. In tal modo, possiamo Ci stiamo unendo per risolvere collettivamente i problemi che dobbiamo affrontare in modo da poter garantire che i nostri giovani siano dotati di tutto ciò di cui hanno bisogno per aggiungere valore alle loro comunità e possano partecipare adeguatamente al digitale economia.”

clicca qui (https://apo-opa.info/3JE8J7U) per leggere il documento completo sull’alfabetizzazione digitale di Africa.connected.

Distribuito da APO Group per conto del Gruppo Vodacom.