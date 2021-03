Whatsapp senza cellulare ‌ .. ma!

WhatsApp è un programma sperimentale realizzato da

Internet Office: l’utilizzo di WhatsApp Web Option è l’unica opzione che conosciamo per utilizzare WhatsApp su desktop / laptop. Tuttavia, se il telefono cellulare è connesso a dati / WiFi … allora WhatsApp web funzionerà. Può anche utilizzare WhatsApp web una sola volta su un singolo sistema. Ma senza questo problema … WhatsApp aveva annunciato in precedenza che offrirà supporto multi-dispositivo. L’approccio del supporto multi-dispositivo consiste nel rendere WhatsApp utilizzabile su più di un sistema contemporaneamente. Al momento sembra che questi lavori siano nelle loro fasi finali.

WhatsApp porta una funzionalità multi-dispositivo nella beta di WhatsApp che testerà presto le funzionalità in arrivo. Se ti iscrivi al programma, puoi utilizzare WhatsApp web senza un telefono cellulare. C’è un grande processo per questo. WhatsApp gestirà questo processo con il nome Beta Web. Questo programma inizierà presto. Quindi unisciti al programma beta tramite il link fornito da WhatsApp. Se WhatsApp approva la tua immissione … ci saranno alcune modifiche al tuo account. WhatsApp web funziona anche senza una connessione dati / rete al tuo telefono cellulare.

WhatsApp Web non è solo un sistema .. può essere utilizzato in quattro sistemi contemporaneamente. Tuttavia, a causa dello shareware, alcune normali funzionalità come l’eliminazione dei messaggi durante l’utilizzo di WhatsApp non funzioneranno. Queste funzionalità saranno disponibili anche nei prossimi giorni. Quando ti iscrivi a un programma beta, l’altra persona deve utilizzare l’ultima versione di WhatsApp per chattare o effettuare chiamate con chiunque. Questo programma beta supporta WhatsApp e WhatsApp Business. Una volta completato questo processo e WhatsApp ottiene risultati soddisfacenti, tutti possono utilizzare i sistemi WhatsApp senza un telefono cellulare. Ciò significa che dopo l’accesso non è disponibile alcuna connessione mobile.