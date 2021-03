“Review bombing” si verifica nella versione Steam di “NieR: Automata”. Utente insoddisfatto della differenza rispetto alla versione di Microsoft Store che ha appena iniziato la distribuzione | AUTOMA

Square Enix (NieR: Automata)Giogo: automi) “, Dal 18 marzo di quest’anno è stato pubblicato un gran numero di recensioni di utenti impopolari. Questo giorno è il momento in cui è stata lanciata la versione PC di Microsoft Store e il contenuto di quest’ultima versione sembra essere correlato a revisione.

“NieR: Automata” è un popolare gioco d’azione di PlatinumGames. La versione Steam è stata consegnata a marzo 2017 e, a causa di problemi tecnici all’inizio, ci sono state alcune recensioni impopolari fino alla consegna dell’aggiornamento della scheda grafica, ma nel complesso è stata “estremamente popolare” … tuttavia, il numero di recensioni è aumentato. Impopolare sorprendentemente dopo il 18 marzo di quest’anno. Dato il numero di recensioni impopolari al giorno, è stato il numero uno per molto tempo, ma recentemente ha superato i 100. Sebbene non abbia influenzato la valutazione complessiva della recensione, la valutazione di “ultima recensione” è diminuita a “pro e contro” e può essere considerato il cosiddetto “bombardamento di revisione”. ..

Dato il contenuto insolito delle recensioni recenti, molti si lamentano della versione Steam dopo averla confrontata con la versione di Microsoft Store citata all’inizio. La versione di Microsoft Store verrà lanciata il 18 marzo denominata “BECOME AS GODS Edition” che include il DLC “3C3C1D119440927” ecc. Nella parte principale. Introdotto anche su Xbox Game Pass per PC. In effetti, la versione di Microsoft Store contiene alcuni miglioramenti.

Ha collaborato allo sviluppo della versione di Microsoft Store di questo lavoroQLOCSecondo una richiesta speciale di PlatinumGames, abbiamo aggiunto Windows Unlimited, impostazioni FidelityFX, supporto HDR, interfaccia utente e trame aggiornate a 4K. FidelityFX è la tecnologia di AMD per migliorare i dettagli visivi e la versione di Microsoft Store include le impostazioni FidelityFX CAS (Adaptive Contrast Sharpening).

D’altra parte, la versione Steam presenta problemi come bassa risoluzione in modalità a schermo intero, balbuzie, caduta a 30 fps durante il ritaglio e bassa risoluzione delle texture. Modifiche come “FAR (Fix Automata Resolution)” per migliorarlo e “Texture Pack” per sostituire le risorse ad alta risoluzione sono diventate uno standard.

* Video di confronto per la versione di Microsoft Store e la versione di Steam (Mod non applicata)

La versione di Microsoft Store è stata rilasciata con miglioramenti su molti dei problemi visti nella versione Steam, ma finora non ne ho sentito parlare nemmeno applicandola alla versione Steam. Sebbene la versione Steam possa funzionare più comodamente con l’introduzione di mod, si può dire che è un po ‘scomoda per gli utenti. Nel frattempo, il malcontento è esploso per le differenze tra le stesse versioni per PC di una recensione insolita su Steam. Diverse recensioni sono state pubblicate sul tabellone di Steam per richiedere un aggiornamento equivalente.

Al momento Square Enix non ha risposto a tali reclami. Spero che presto venga annunciato il supporto per la versione Steam di “NieR: Automata”.