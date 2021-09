WhatsApp | Scopri cosa rappresenta questa icona, non la Torre Eiffel a Parigi | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp È una delle app più importanti di tutti i tempi, e quella con il maggior numero di download a livello globale, superando i 5 miliardi di utenti secondo il record di Google Play. Attraverso questa piattaforma di messaggistica istantanea, puoi inviare tutti i tipi di file multimediali come: immagini, video, documenti Word, Excel, PDF, ecc. E anche emoji, quelle emoticon che servono ad accompagnare i tuoi messaggi e che la conversazione non è noiosa . Questa volta spiegheremo cosa rappresenta l’emoji che molti confondono con la Torre Eiffel a Parigi.

Molte emoji per Il WhatsApp Hanno una certa somiglianza in termini di design, tuttavia, questo non significa che abbiano gli stessi significati, in quanto sono stati tutti creati per esprimere cose diverse, come ad esempio: l’icona del cuore giallo, quando qualcuno lo riceve pensa che un altro la persona è innamorata di lui, ma questo simboleggia la vera amicizia.

C’è un’emoji dentro Il WhatsApp Molti la confondono con la Torre Eiffel e si sbagliano completamente. Si vedono spesso post di turisti che visitano la Francia e mettono questo simbolo che tra l’altro è uno dei simboli più usati al mondo, classificandosi 682 su più di 3mila, secondo Emojitracker, che è una pagina dedicata al conteggio del numero di volte in cui un’emoticon viene condivisa in tempo reale su Twitter.

Che cosa significa

L’icona, che molti confondono con la Torre Eiffel, è stata creata a Parigi nel 2010 e porta il suo nome Il WhatsApp Come la Tokyo Tower, appare in rosso e bianco ed è il secondo edificio più alto di tutto il Giappone, situato a Minato, Tokyo. Il suddetto edificio è stato costruito nel 1957 e per ovvi motivi è stato ispirato dalla Torre Eiffel in Francia, molti potrebbero confonderlo a causa delle ridotte dimensioni delle icone, riporta il portale web emojipedia.

Gli emoji sono conosciuti come

Torre Eiffel.

La torre rossa.

Torre di Tokyo.

