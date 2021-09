Android | Passaggi del telefono cellulare per farti sapere a voce che è stato caricato al 100% | GIOCO SPORTIVO

La maggior parte degli utenti pensa ancora che se lasci il cellulare in carica per diverse ore, esploderà perché la batteria si surriscalda, perché questo non è vero, quindi non lasciarti ingannare. Sebbene quanto detto fosse vero più di un decennio fa, i telefoni cellulari con batterie agli ioni di litio oggi sono pronti per resistere a lunghi cicli di carica senza guasti, tuttavia, sicuramente vuoi sapere quando Android Hai raggiunto il 100%, che ti mostreremo di seguito.

Prima di acquistare un nuovo telefono cellulare, è importante ordinare tutte le funzionalità dello smartphone, perché i cellulari esistenti con una batteria agli ioni di litio non si rovineranno quando li lasci collegati per diverse ore o giorni, perché interrompono il alimentazione automaticamente. approvvigionamento Quando raggiunge il 100% della sua stazza lorda.

Potresti non saperlo, ma c’è una nuova funzione per i telefoni cellulari Android, Quale Ti informerà acusticamente nel momento esatto in cui la batteria è carica al 100%, questo è molto utile quando il dispositivo è in esaurimento e si desidera utilizzarlo il prima possibile una volta terminata la ricarica.

Questa è l’app esterna “Automatizza” che dovrai installare dal Google Play Store per Android facendo clic su Qui. La cattiva notizia è che non è disponibile in spagnolo, ma non interagirai molto nemmeno con esso, solo per inventarti.

Il trucco che usa il tuo cellulare per avvisarti a voce quando la ricarica si interrompe

Apri l’app e tocca “Accetta” per concederle le autorizzazioni.

Ora tocca l’icona dell’intersezione cerchiata in basso (+) e poi su “Inizio flusso”.

Aggiungi un titolo come: “100% Batteria” e premi “Salva” nell’angolo in alto a destra.

Premi nuovamente (+) e scegli l’opzione “Batteria e alimentazione”, quindi su “Livello batteria?”

Si apriranno due opzioni, “Vai” e “In”, tocca l’ultima opzione.

Nella sezione “Input media”, digitare nell’opzione “Livello inferiore” quanto segue: 100 e salvarlo.

Digita 100 al livello più basso (Foto: mag)

Tocca di nuovo la croce e accedi a “Fotocamera e audio”, quindi alla sezione “Parla”.

Fare clic su On nella sezione Parla e in Input Media digitare “Messaggio” “Batteria completamente carica”.

Il prossimo passo è premere la freccia indietro situata nell’angolo in alto a sinistra <=

Scrivi nel messaggio una batteria completamente carica (Foto: Mag)

cliccando su “<بدون عنوان> -Puoi dargli un nome.

Infine, fai clic su “Avvia”.

Sarà così, devi solo aspettare che la batteria raggiunga il 100% o la batteria che hai configurato, che il telefono cellulare ti avvisi a voce quando è completamente carico.