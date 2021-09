La versione di prossima generazione è prevista per il 2021, ma non è confermata

CD Project Red sta attualmente lavorando alla prossima versione di Zen Cyberbank 2077, il cui rilascio era previsto per il 2021. Sappiamo tutti che accadrà alla fine del 2021, ma non è nemmeno del tutto certo a questo punto.

Gli obiettivi per la versione Xbox Series X e PlayStation 5 di quest’anno sono ancora validi, ma nelle discussioni con gli investitori è stato anche confermato che la prossima versione pubblica non arriverà fino al 2022.

Dato che siamo a settembre, non credo che vedremo quella versione fino all’inizio del 2022 dopo questo rapporto. Che ne dici dell’uscita del prossimo anno di The Witcher, prevista per il 2021?

Sabre Interactive si occupa di questo, quindi qui sono più fiduciosi. Ora penso che gli sviluppatori annunceranno The Witcher a Natale e Cyberbunk 2077 all’inizio del 2022. Sto ancora aspettando il rilascio della prossima generazione, ma ha davvero bisogno di maturare.

