Annuncio dell’inizio del beta test di Battlefield Mobile in regioni selezionate questo autunno

È stato appena annunciato da EA che il tanto atteso Battlefield Mobile I test BETA inizieranno in un’area limitata in Indonesia e nelle Filippine questo autunno. Questo è solo un piccolo test, con la promessa di nuove aree da aggiungere in futuro. La preiscrizione non è ancora disponibile. Tuttavia, EA ha dichiarato che una volta che sarà pronta per estendere il test BETA, rilascerà un file Modulo di pre-iscrizione Ti avviserà quando il gioco sarà disponibile in nuove regioni. Coloro che rispondono per primi avranno accesso anticipato al play test per la loro regione. Questi posti probabilmente si riempiranno rapidamente, quindi sfortunatamente solo un numero limitato di giocatori potrà partecipare. Il test sarà disponibile solo su Android e richiederà almeno Android 7.0 per funzionare correttamente, anche se il gioco completo sarà alla fine disponibile per tutti su App Store e app google A volte nel 2022.

L’attuale corsa di prova che è stata annunciata presenta solo la mappa del Grand Bazaar e solo una modalità, Conquista. Il gioco conterrà le proprie carte battaglia, oggetti cosmetici e oggetti sbloccabili. Questo non rappresenta l’aspetto del gioco reale, ma ci aspettiamo di ricevere ulteriori aggiornamenti con l’avvicinarsi del lancio effettivo del gioco. Il gioco ufficiale non avrà un’opzione cross-play. La nuova versione mobile sarà completamente separata dalle versioni console e PC di campo di battaglia.

Battlefield Mobile BETA avrà solo una mappa e una modalità all’inizio!! Nome della mappa: GRAND BAZAAR

DICE collabora con Industrial Toys per sviluppare giocattoli, che ha anche lavorato allo sviluppo Midnight Star: Il ribelle. Il gioco completo, come previsto, sarà uno sparatutto multiplayer con una vasta battaglia, arsenale e molte modalità di gioco diverse. Sarà scaricabile e giocabile gratuitamente con gli acquisti in-app disponibili.