MonitorControl 3.0: essenziale per controllare un monitor esterno dal tuo Mac

Non è inevitabile dover premere orribili piccoli pulsanti per navigare in un menu orribile solo per poter cambiare la luminosità dello schermo esterno. monitoraggio monitoraggio Ti consente di controllare la maggior parte degli schermi che macOS non supporta in modo nativo dal tuo Mac, e ce ne sono molti.

Questo strumento non è nuovo, ma sta per essere rilasciato un aggiornamento importante. Versione 3.0, attualmente disponibile in formato rilascio filtro 2 (versione quasi definitiva), apporta molti miglioramenti, a partire dal supporto per Mac Apple Silicon.

Preferenze MonitorControl 3.0

come abbiamo spiegato in un articolo precedenteLa GPU su chip di Apple non supporta la modalità DDC, uno standard industriale che controlla la luminosità e il contrasto dello schermo. La soluzione trovata dagli sviluppatori lunare, che è uno strumento che funziona allo stesso modo di MonitorControl, che consiste nel passare attraverso un’API privata basata su un altro protocollo di livello inferiore, I2C.

Insomma, che tu abbia un Mac Intel o un Mac M1, con MonitorControl 3.0 hai buone possibilità di poter finalmente controllare il tuo monitor esterno tramite i tasti della tastiera o dal menu dell’app.

L’aggiornamento include anche una miriade di miglioramenti estetici e funzionali, ad esempio con una nuova sezione display Nelle preferenze che combina opzioni a seconda delle diverse schermate, una migliore gestione attiva dello schermo (il puntatore del mouse viene preso in considerazione per selezionare lo schermo da controllare) o un’opzione per nascondere la dimensione dell’impostazione. Ci sono ancora alcune carenze, tra cui una traduzione francese incompleta e una mancanza di aggiornamento automatico.

MonitorControl è gratuito e open source. Nello stesso genere, quindi c’è lunareÈ anche open source, ma è più complesso da usare a causa delle numerose opzioni avanzate. Possiamo anche citare DisplayBuddy, caratteristiche Caratteristiche aggiuntive e pagamento.