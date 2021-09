iPhone 13: in arrivo il 14 settembre

Il Una mela Ha inviato gli inviti oggi per il suo regolare evento annuale, che si terrà a 14 settembre In cui l’azienda dovrebbe presentare le novità I phone. La società potrebbe anche annunciare la notizia orologio Apple e AirPods.

L’evento sarà online e trasmesso in streaming sul sito Web di Apple, così come dall’inizio della pandemia nel 2020.

Apple di solito annuncia le sue novità iPhone a settembre. Ma l’anno scorso, a causa della pandemia, Apple ha annunciato l’iPhone 12 ad ottobre. L’evento di settembre è stato invece utilizzato per rivelare l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, il nuovo iPad, il servizio in abbonamento e una suite chiamata Apple One.

Apple probabilmente farà qualcosa di simile quest’anno. La società dovrebbe aggiornare MacBook Pro e iPad questo autunno, almeno se si attiene al suo programma annuale.

I nuovi dispositivi Apple dovrebbero includere iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Il design non differirà radicalmente dall’iPhone 12, ma sono state annunciate diverse informazioni, come la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120Hz con funzione Always On e gli obiettivi più grandi sulla fotocamera posteriore.

L’iPhone 13 può anche includere un processore A15 ad alta velocità, una batteria più grande e una porta USB-C invece del Lightning standard.

